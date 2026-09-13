Trẻ dùng bánh ăn dặm mỗi ngày: Điều gì có thể xảy ra?

Nhiều cha mẹ xem bánh ăn dặm như món ăn vừa tiện vừa bổ. Thực tế, nếu lạm dụng, trẻ có thể quen vị ngọt, mặn và bỏ bữa chính.

Bánh ăn dặm có thể giúp trẻ tập cầm nắm, nhai nuốt và bổ sung năng lượng trong lúc cần thiết, nhưng không nên trở thành món ăn thay thế bữa chính. Ảnh: Magnific.

Những chiếc bánh tan trong miệng, thanh ngũ cốc hay snack ngày càng xuất hiện nhiều trong túi đồ của các gia đình có con nhỏ. Nhiều cha mẹ tin rằng đây là lựa chọn vừa tiện lợi vừa giàu dinh dưỡng cho trẻ.

Tuy nhiên, theo cử nhân Trần Nguyễn Quỳnh Loan, Trung tâm Giáo dục Truyền thông Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng, bánh ăn dặm chỉ nên được xem là thực phẩm bổ sung trong những tình huống nhất định, không thể thay thế bữa ăn chính hay các thực phẩm tươi.

Tiện lợi không đồng nghĩa đủ chất

Việc chuẩn bị đầy đủ bữa ăn cho trẻ nhỏ không phải lúc nào cũng đơn giản, đặc biệt với những gia đình trẻ ở thành phố. Các sản phẩm như bánh ăn dặm, bột ăn liền hay cháo gói đáp ứng nhu cầu nhanh, gọn, dễ bảo quản và thuận tiện khi đưa trẻ đi chơi hoặc đi xa.

Bánh ăn dặm cũng có một số lợi ích nhất định. Với kết cấu giòn, dễ tan, sản phẩm có thể hỗ trợ trẻ tập cầm nắm, làm quen với thức ăn đặc và rèn luyện kỹ năng nhai, nuốt. Trong những thời điểm cha mẹ chưa kịp chuẩn bị bữa phụ, bánh có thể giúp trẻ bổ sung năng lượng tạm thời.

Tuy nhiên, chúng ta không nên đánh đồng những ưu điểm này với giá trị dinh dưỡng toàn diện.

Theo chuyên gia, về bản chất, bánh ăn dặm là thực phẩm chế biến sẵn, thường được làm từ các nguyên liệu như bột gạo, bột mì, bột ngô, dầu thực vật, đường hoặc các dạng đường như maltodextrin, glucose syrup. Một số sản phẩm được bổ sung thêm vitamin và khoáng chất.

Quá trình chế biến và tinh luyện có thể làm giảm một phần vitamin, khoáng chất và chất xơ tự nhiên trong nguyên liệu. Việc bổ sung vi chất sau đó cũng không có nghĩa sản phẩm có thể thay thế những nguồn dinh dưỡng tự nhiên như thịt, cá, trứng, rau củ và trái cây.

Được quảng cáo với nhiều lợi ích dinh dưỡng, bánh ăn dặm ngày càng phổ biến. Ảnh: Magnific.

Một vấn đề khác được chuyên gia lưu ý là nhiều loại snack ăn dặm có vị ngọt hoặc mặn khá rõ. Nếu được sử dụng thường xuyên, trẻ có thể quen với những vị này từ sớm và giảm hứng thú với thực phẩm có hương vị tự nhiên.

Đây là giai đoạn đặc biệt quan trọng bởi 6-24 tháng tuổi, trẻ đang từng bước làm quen với nhiều loại thực phẩm và hình thành khẩu vị. Việc thường xuyên ăn bánh chế biến sẵn có thể khiến trẻ no trước bữa chính, từ đó giảm lượng thức ăn giàu dinh dưỡng như rau củ, thịt, cá, trứng.

Nếu kéo dài, khẩu phần của trẻ có nguy cơ mất cân đối, dẫn đến tình trạng thừa năng lượng nhưng thiếu một số vi chất cần thiết như sắt, kẽm, vitamin A và vitamin D.

Bánh ăn dặm chỉ nên là món phụ

Theo chuyên gia, cha mẹ không cần loại bỏ hoàn toàn bánh ăn dặm nhưng cũng không nên phụ thuộc vào sản phẩm này. Bánh có thể được sử dụng như một món phụ trong những tình huống phù hợp, chẳng hạn khi gia đình đi xa hoặc chưa kịp chuẩn bị bữa phụ cho trẻ.

Khi lựa chọn, phụ huynh nên đọc kỹ bảng thành phần và thông tin dinh dưỡng trên bao bì, ưu tiên sản phẩm có hàm lượng đường thấp, không thêm muối, hạn chế hương liệu và màu tổng hợp. Đồng thời, nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, từ nhà sản xuất uy tín và đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Quan trọng nhất, bánh ăn dặm không nên thay thế bữa chính. Khẩu phần của trẻ vẫn cần được xây dựng đa dạng với các nhóm thực phẩm phù hợp, trong đó có tinh bột, chất đạm, chất béo, rau củ, trái cây và các nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất.

Khi được sử dụng đúng lúc, đúng lượng và kết hợp với chế độ ăn đa dạng, sản phẩm này có thể hỗ trợ cha mẹ trong quá trình chăm con mà không làm ảnh hưởng việc hình thành thói quen ăn uống lành mạnh của trẻ.