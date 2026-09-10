Trứng thường hay trứng lộn bổ hơn?

Tưởng trứng vịt lộn bổ hơn trứng gà, nhiều người ăn thường xuyên để bồi bổ. Chuyên gia chỉ ra điều cần lưu ý.

Trứng vịt lộn giàu đạm, vitamin và khoáng chất nhưng cũng chứa nhiều năng lượng, cholesterol. Ảnh: DDAU.

Trứng thường xuất hiện trong bữa ăn của nhiều người. Tuy nhiên, một quan niệm khá phổ biến là trứng vịt lộn giàu dinh dưỡng hơn trứng thường và phù hợp để "bồi bổ" cơ thể.

Không mặc định trứng nào bổ hơn

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, Viện Y học ứng dụng Việt Nam, cho biết trứng là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt nhờ nguồn protein chất lượng tốt. Đây cũng là thực phẩm dễ chế biến, có thể kết hợp với nhiều nhóm thực phẩm khác để tạo thành một bữa ăn cân đối.

Theo bác sĩ Thu, protein trong trứng có chất lượng cao, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể cần. Vì vậy, trứng thường được sử dụng như một nguồn protein tiện lợi trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Một bữa sáng có thể kết hợp trứng với khoai, rau xanh, salad hoặc các loại củ quả để bổ sung thêm chất xơ, vitamin và khoáng chất. Cách ăn này phù hợp hơn so với việc chỉ tập trung vào một loại thực phẩm với suy nghĩ càng bổ càng tốt.

Trong khi đó, trứng vịt lộn từ lâu được nhiều người xem là món ăn đặc biệt giàu dinh dưỡng. Quan niệm này có thể bắt nguồn từ thói quen của các thế hệ trước, khi những thực phẩm giàu đạm, năng lượng không phải lúc nào cũng sẵn có. Trứng vịt lộn vì thế thường được dành cho trẻ nhỏ hoặc người cần bồi bổ.

Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Hoài Thu cho rằng không nên mặc định trứng vịt lộn bổ hơn trứng thông thường. Trong các loại trứng phổ biến như trứng gà là lựa chọn có giá trị dinh dưỡng phù hợp và tương đối ổn định để đưa vào khẩu phần hàng ngày.

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), cho biết trứng vịt lộn chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, chất béo, sắt và một số vitamin. Tuy nhiên, đây cũng là thực phẩm có hàm lượng năng lượng và cholesterol cao.

Một quả trứng vịt lộn cung cấp khoảng 180 kcal, tương đương năng lượng của một bát cơm. Hàm lượng cholesterol trong một quả có thể lên tới khoảng 600 mg, cao hơn đáng kể so với trứng gà.

Một quả trứng gà có thể trở thành nguồn protein tiện lợi trong bữa sáng. Ảnh: Magnific.

Vì vậy, lợi ích dinh dưỡng của trứng vịt lộn cần được nhìn cùng với tổng khẩu phần ăn. Với người khỏe mạnh, ăn một lượng vừa phải không phải vấn đề, nhưng việc thường xuyên ăn nhiều trứng vịt lộn không đồng nghĩa với việc cơ thể nhận được nhiều lợi ích hơn.

Cách chế biến cũng là yếu tố cần lưu ý. Theo bác sĩ Hoài Thu, luộc trứng là phương pháp đơn giản, không cần bổ sung dầu mỡ và giúp hạn chế việc làm tăng thêm năng lượng của món ăn. Với bữa sáng hàng ngày, một quả trứng gà luộc kết hợp rau củ và nguồn tinh bột phù hợp có thể là lựa chọn đơn giản, dễ thực hiện.

Ai không nên ăn nhiều trứng vịt lộn?

Trứng vịt lộn giàu dinh dưỡng nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên hoặc với số lượng lớn.

Theo bác sĩ Lê Thị Hương Giang, trẻ dưới 5 tuổi nên hạn chế trứng vịt lộn. Hệ tiêu hóa của trẻ còn chưa hoàn thiện, trong khi món ăn này có hàm lượng đạm, chất béo và năng lượng tương đối cao. Ăn nhiều có thể khiến trẻ đầy bụng, khó tiêu hoặc gặp các vấn đề tiêu hóa.

Người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp hoặc tiểu đường cũng cần kiểm soát khẩu phần. Việc thường xuyên ăn thực phẩm giàu cholesterol và năng lượng có thể khiến việc kiểm soát chế độ ăn trở nên khó khăn hơn, đặc biệt ở người đã có rối loạn chuyển hóa.

Không phải ai cũng nên ăn món này thường xuyên. Ảnh: Chan Chan.

Những người tăng acid uric máu hoặc mắc gout cũng không nên ăn quá nhiều. Trứng vịt lộn chứa nhiều đạm và có thể góp phần làm tăng gánh nặng chuyển hóa, do đó người bệnh cần cân đối với tổng lượng protein trong khẩu phần và chế độ ăn được bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn.

Với phụ nữ mang thai, trứng vịt lộn có thể cung cấp protein và một số vi chất, nhưng không nên xem đây là món ăn bắt buộc để "bổ thai". Khi ăn, thai phụ nên chú ý khẩu phần và lựa chọn thực phẩm đi kèm phù hợp. Đặc biệt, không nên sử dụng quá nhiều rau răm hoặc các gia vị đi kèm chỉ vì thói quen ăn uống. Thai phụ có thể trao đổi với bác sĩ nếu có bệnh lý hoặc thai kỳ đặc biệt.

Về tần suất, bác sĩ Giang khuyến cáo người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên ăn ở mức vừa phải, tối đa khoảng2 quả mỗi tuần. Người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường nên hạn chế hơn, khoảng một quả mỗi tuần, tùy tình trạng sức khỏe và tổng khẩu phần.

Trứng vịt lộn cũng nên được ăn vào buổi sáng hoặc trưa thay vì tối muộn, bởi đây là thực phẩm giàu năng lượng và chất béo, có thể gây cảm giác đầy bụng ở một số người nếu ăn gần giờ ngủ.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh điều quan trọng là không nên đánh đồng "nhiều dinh dưỡng" với "ăn càng nhiều càng tốt". Một quả trứng vịt lộn có thể cung cấp nhiều protein, vitamin và khoáng chất, nhưng đồng thời cũng đưa vào cơ thể lượng năng lượng và cholesterol đáng kể.