Trẻ 9 tháng ăn dặm ít, có cần thêm canxi và sữa ngoài?

Trẻ 9 tháng tuổi vẫn có thể duy trì sữa mẹ khi bắt đầu ăn dặm. Nếu lượng sữa mẹ không đủ, gia đình có thể bổ sung sữa công thức phù hợp với độ tuổi của trẻ.

Trẻ có thể bổ sung sữa công thức nếu sữa mẹ không đủ. Ảnh: Shutterstock.

Ở giai đoạn 9 tháng tuổi, trẻ bắt đầu làm quen với nhiều loại thực phẩm thô nhưng sữa vẫn đóng vai trò quan trọng trong chế độ dinh dưỡng.

Một số trẻ có thể ăn dặm chưa nhiều, trong khi lượng sữa mẹ giảm dần khiến cha mẹ băn khoăn lo lắng, băn khoăn về việc có nên bổ sung sữa công thức hay sử dụng sữa mẹ xin từ người khác.

Giải đáp vấn đề này, bác sĩ Võ Thị Đem, khoa Dinh dưỡng tiết chế, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), cho biết để xác định trẻ có bị thiếu hụt dinh dưỡng hay không, cân nặng và chiều cao của bé cần được đánh giá chính xác theo biểu đồ tăng trưởng chuẩn. Chẳng hạn, trẻ 9 tháng có cân nặng 8,2 kg và chiều cao 67 cm vẫn nằm trong giới hạn phát triển bình thường.

Đây là giai đoạn trẻ đang trong quá trình tập ăn dặm. Cha mẹ nên cho con ăn đa dạng các nhóm thực phẩm, tuân thủ nguyên tắc tập từ loãng đến đặc, từ ít đến nhiều.

Bên cạnh đó, các tổ chức y tế đều khuyến cáo nên cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục duy trì nguồn sữa mẹ đến 2 tuổi. Vì vậy, người mẹ được khuyên cố gắng duy trì cho con bú.

Trường hợp mẹ bị thiếu sữa hoặc mất sữa, có thể bổ sung sữa công thức. Mỗi loại sữa trên thị trường có đặc điểm riêng, việc lựa chọn tùy thuộc vào điều kiện và quyết định của gia đình. Quan trọng là phải chọn sản phẩm phù hợp với độ tuổi của trẻ.

Về chế độ dinh dưỡng, trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi có nhu cầu canxi khoảng 400 mg mỗi ngày. Nhiều loại thực phẩm có thể cung cấp canxi như sữa, sữa chua, phô mai, cá và hải sản, đậu, ngũ cốc, rau có màu xanh đậm.

Theo bác sĩ Đem trung bình một ly sữa 100 ml, một hộp sữa chua hoặc một miếng phô mai chứa khoảng 100 mg canxi. Nếu trẻ được uống sữa đều đặn và được ăn dặm đa dạng các thực phẩm giàu canxi, chế độ ăn hàng ngày hoàn toàn có thể đáp ứng đủ nhu cầu canxi theo khuyến cáo.

Do đó, không phải trẻ nào cũng cần bổ sung thêm các vi chất hoặc sản phẩm bổ sung canxi. Việc sử dụng sản phẩm bổ sung nên được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên tổng lượng canxi trẻ nhận được từ chế độ ăn và nguồn sữa mỗi ngày.

Bên cạnh đó, nhu cầu vitamin D của trẻ trong giai đoạn này là 400 IU mỗi ngày. Để hấp thu canxi tối ưu, vitamin D có thể được bổ sung thông qua việc cho trẻ tắm nắng đúng cách, uống sữa hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa để dùng thêm dung dịch uống bổ sung thích hợp.