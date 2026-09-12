Mẹ sau sinh ăn gì để đủ sữa và nhanh hồi phục

Sau sinh, người mẹ cần ăn đủ năng lượng, đa dạng thực phẩm, bổ sung vi chất và uống 2,5-3 lít nước mỗi ngày để cơ thể phục hồi và duy trì nguồn sữa.

Mẹ sau sinh cần bổ sung đủ dưỡng chất. Ảnh: Magnific.

Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Thị Thúy Mai, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), cho biết dinh dưỡng sau sinh cần tập trung vào ba yếu tố gồm đủ năng lượng, đa dạng thực phẩm và bổ sung đầy đủ vitamin, khoáng chất.

Chất đạm cần thiết cho quá trình phục hồi và lành vết thương, vết mổ. Người mẹ có thể bổ sung đạm từ thịt, cá, trứng, sữa, các loại đậu và hạt. Vitamin, khoáng chất và sắt cũng cần được bổ sung theo hướng dẫn của bác sĩ, đặc biệt do sản phụ mất máu trong quá trình sinh nở.

Trong giai đoạn cho con bú, nhu cầu năng lượng của mẹ tăng thêm khoảng 500 kcal mỗi ngày. Chế độ ăn nên cân đối tinh bột, chất đạm, chất béo lành mạnh, vitamin và khoáng chất, đồng thời tăng cường rau xanh, trái cây.

Tinh bột có thể ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt, khoai lang; chất đạm từ thịt, cá, trứng, sữa; chất béo tốt từ dầu ô liu, bơ và các loại hạt. Thức ăn nên được hấp, luộc, hạn chế quá mặn hoặc quá ngọt. Các bữa ăn có thể chia thành 5-6 cữ mỗi ngày.

Nước cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo sữa. Mẹ cho con bú nên uống khoảng 2,5-3 lít nước mỗi ngày. Có thể uống một ly nước ấm khoảng 10-15 phút trước khi cho con bú.

Việc cho trẻ bú đều đặn cũng giúp duy trì nguồn sữa. Thông thường, mỗi cữ bú cách nhau khoảng 2-2,5 giờ. Khi trẻ bú thường xuyên, cơ thể mẹ nhận tín hiệu để tăng sản xuất sữa theo nhu cầu của trẻ.

Theo bác sĩ Thúy Mai, mẹ sau sinh không cần kiêng khem quá mức. Sản phụ có thể ăn uống trở lại khoảng 1-2 giờ sau khi ra khỏi phòng sinh nếu không có chống chỉ định y khoa. Với người sinh mổ, khoảng 6-12 giờ sau phẫu thuật có thể bắt đầu ăn cháo hoặc súp nhẹ; khi đã xì hơi, có thể ăn uống bình thường nhưng nên ưu tiên thức ăn dễ tiêu.

Mẹ cũng nên tránh đồ uống có cồn, hạn chế ăn quá mặn và không giảm cân quá nhanh hoặc nhịn ăn. Cơ thể có thể sử dụng năng lượng dự trữ trong thai kỳ để tạo sữa nên cân nặng thường giảm dần theo thời gian.

Ngoài dinh dưỡng, ngủ đủ và giữ tinh thần thoải mái cũng có vai trò quan trọng. Thiếu ngủ, căng thẳng có thể làm giảm hormone prolactin, từ đó ảnh hưởng đến lượng sữa tiết ra.