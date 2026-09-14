Gánh hậu quả vì chủ quan với căn bệnh tưởng nhẹ

Các bác sĩ cảnh báo người dân không nên chủ quan với sốt, đau đầu, đau mỏi người, đặc biệt khi sống hoặc đến khu vực đang ghi nhận nhiều ca bệnh.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tiếp ghi nhận ca sốt xuất huyết với bệnh cảnh đa dạng.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin liên tiếp tiếp nhận bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue với bệnh cảnh đa dạng. Đáng chú ý, một bệnh nhân đang điều trị ung thư gặp thêm sốt xuất huyết khiến việc theo dõi, điều trị phức tạp hơn.

Sốt cao, đau mỏi, tiểu cầu giảm

Chị L.T.T. (49 tuổi, Hà Nội) xuất hiện sốt cao khoảng 39 độ C, đau đầu, đau mỏi người và mệt nhiều sau khi trở về từ chuyến công tác 4 ngày tại TP.HCM.

Đến ngày thứ 3 của bệnh, chị nhập khoa Virus - Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Người bệnh sốt cao, da và niêm mạc xung huyết, đau mỏi, mệt nhiều. Xét nghiệm cho thấy số lượng tiểu cầu giảm còn 45 G/L.

Một trường hợp khác là chị P.T.H. (37 tuổi, Hà Nội), làm nội trợ. Buổi sáng, chị bắt đầu sốt và đau đầu nhưng nghĩ chỉ bị cảm sốt thông thường nên tự mua thuốc hạ sốt uống.

Tình trạng không cải thiện. Đến chiều cùng ngày, chị đau đầu dữ dội, sốt trên 38 độ C, mệt mỏi, khó chịu và xuất hiện chảy máu chân răng. Ngay trong ngày thứ 2 của bệnh, chị đến bệnh viện thăm khám và được xét nghiệm xác định mắc sốt xuất huyết Dengue.

Đáng chú ý là trường hợp bà N.T.M. (58 tuổi, Hà Nội). Bà sang chăm sóc gia đình con gái, cách nhà khoảng 500 m. Trước đó, khu vực này đã ghi nhận 3 người mắc sốt xuất huyết.

Bà M. đang điều trị hóa chất ung thư trực tràng. Khi mắc thêm sốt xuất huyết Dengue, bà sốt cao 39-40 độ C, đau rát họng, ho có đờm và da xung huyết. Việc đồng thời mang bệnh nền và đang điều trị ung thư khiến quá trình theo dõi, đánh giá tình trạng bệnh trở nên phức tạp hơn.

May mắn, bà M. được đưa đến bệnh viện ngay từ giai đoạn đầu. Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân hết sốt, số lượng tiểu cầu dần tăng trở lại. Dù tốc độ hồi phục còn chậm, bà đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Không chủ quan khi sốt cao

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng khoa Virus - Ký sinh trùng, một trong những sai lầm thường gặp là người dân tự mua thuốc sử dụng ngay khi xuất hiện sốt, đau đầu, thay vì đi khám để xác định nguyên nhân.

Trường hợp chị H. là một ví dụ. Ban đầu, bệnh nhân cho rằng mình chỉ bị cảm sốt thông thường nên tự dùng thuốc hạ sốt. Chỉ đến khi xuất hiện sốt cao, đau đầu dữ dội và chảy máu chân răng, chị mới đến bệnh viện.

Bác sĩ lưu ý sốt xuất huyết có thể dễ bị nhầm với các bệnh nhiễm virus thông thường do có những triệu chứng tương tự như sốt, đau đầu, đau mỏi người và mệt mỏi. Một số bệnh nhân còn có thể xuất hiện ho hoặc đau rát họng.

Xét nghiệm đúng thời điểm giúp phát hiện sốt xuất huyết và theo dõi nguy cơ diễn biến nặng. Ảnh: Đinh Hà.

Đặc biệt, khi chưa loại trừ sốt xuất huyết, người bệnh không nên tự ý sử dụng thuốc chống viêm không steroid vì có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Việc sử dụng thuốc hạ sốt cần thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Nếu không được phát hiện và theo dõi đúng cách, sốt xuất huyết có thể chuyển sang giai đoạn nguy hiểm với tình trạng giảm tiểu cầu, tăng tính thấm thành mạch, cô đặc máu, xuất huyết và sốc.

Những người có bệnh lý nền hoặc đang điều trị các bệnh nặng như ung thư càng cần được thăm khám, theo dõi y tế sớm khi xuất hiện sốt. Bệnh nền có thể khiến việc đánh giá và xử trí sốt xuất huyết trở nên phức tạp hơn.

Bên cạnh đó, việc di chuyển, sinh sống hoặc chăm sóc người bệnh tại khu vực đang có nhiều ca sốt xuất huyết nhưng không thực hiện các biện pháp phòng muỗi đốt cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Để phòng sốt xuất huyết Dengue, người dân cần chủ động tránh muỗi đốt và loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Cần thường xuyên vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, loại bỏ các vật dụng có thể đọng nước, lật úp hoặc đậy kín dụng cụ chứa nước khi không sử dụng.

Người dân nên mặc quần áo dài tay, ngủ màn kể cả ban ngày và sử dụng các biện pháp chống muỗi đốt phù hợp.

Khi xuất hiện sốt cao đột ngột, đặc biệt kèm đau đầu, đau mỏi người, mệt nhiều hoặc các dấu hiệu bất thường như chảy máu chân răng, chảy máu mũi, nôn ói..., người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá và hướng dẫn theo dõi. Không nên tự ý điều trị hoặc sử dụng thuốc không phù hợp.

Người có bệnh lý nền, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ khi mắc sốt xuất huyết cần được theo dõi sát theo chỉ định của bác sĩ vì đây là những nhóm cần đặc biệt lưu ý khi bệnh diễn biến nặng.

Bên cạnh các biện pháp phòng muỗi đốt và kiểm soát môi trường, người dân có thể chủ động tìm hiểu, trao đổi với bác sĩ về việc tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết, phù hợp với độ tuổi, tình trạng sức khỏe và khuyến cáo hiện hành. Vaccine là một trong những biện pháp góp phần phòng bệnh và giảm gánh nặng do sốt xuất huyết.