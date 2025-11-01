TP.HCM mờ trắng trong sương, bụi mịn vượt ngưỡng nhiều lần

Sáng 1/11, nhiều khu vực tại TP.HCM chìm trong lớp sương trắng mịt mù, tầm nhìn bị hạn chế chỉ còn vài trăm mét.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ hơn 7 giờ sáng 1/11, lớp sương dày bao phủ hầu khắp khu vực trung tâm TP.HCM.

Sương mù tại khu vực phường Phú Định, TP.HCM vào sáng 1/11.

Tại phường Phú Định, đường Võ Văn Kiệt hay khu trung tâm thành phố, những tòa nhà cao tầng và biển hiệu hai bên đường bị che khuất bởi màn sương mờ đục. Người dân ra đường phải đeo khẩu trang và kính để hạn chế hít bụi, tránh cay mắt.

Theo dữ liệu từ ứng dụng Air Visual (thuộc tổ chức IQAir - Thụy Sỹ), chất lượng không khí tại TP.HCM sáng nay ở mức “không tốt cho sức khỏe”. Nồng độ bụi mịn PM2.5 đo được vào lúc 8h tại TP.HCM đạt 51 µg/m3, cao gấp 10,2 lần so với ngưỡng khuyến cáo trung bình năm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Sương mù trên đường Võ Văn Kiệt vào sáng sớm 1/11.

Một số tòa nhà cao tầng bị sương mù che phủ.

Khu vực ven bờ sông Sài Gòn vào sáng 1/11.

Nhiều người đi đường che khẩu trang, đeo mắt kính vì lo ngại bụi mịn.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, trong 24 giờ qua, khu vực TP.HCM đã có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa từ 1 giờ ngày 31/10 đến 1 giờ ngày 1/11 ở một số nơi như sau: Bà Rịa 54,2 mm, Tân Uyên 50,4 mm, Mỹ Xuân 27,2 mm...

Cơ quan khí tượng dự báo từ 7h ngày 1/11 đến 7h ngày 3/11, khu vực TP.HCM sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 80-140 mm, có nơi trên 140 mm.

Dự báo chi tiết xác suất mưa, tổng lượng mưa từng khu vực ở TP.HCM trong thời gian từ 7h ngày 1/11 đến 7h ngày 3/11.

Từ 3-5 ngày tới, mưa lớn tiếp tục xảy ra trên khu vực TP.HCM, tổng lượng mưa từ 7h ngày 3/11 đến 7h ngày 4/11 phổ biến 50-80 mm, có nơi trên 80 mm. Mưa lớn tiếp tục kéo dài trong những ngày tiếp theo trên khu vực TP.HCM.