TP.HCM miễn phí hạ tầng cảng biển trong 3 năm

TP.HCM miễn phí sử dụng hạ tầng dịch vụ, tiện ích công cộng tại cửa khẩu cảng biển nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian 3 năm, từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/6/2029.

Tổng chi phí logistics của doanh nghiệp có thể giảm 0,5-0,8% nhờ chính sách miễn phí hạ tầng cảng biển của TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Nghị quyết 12/NQ-HĐND ban hành ngày 19/6 của HĐND TP.HCM, từ ngày 1/7, TP.HCM đã miễn phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chính sách có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2029.

Tất cả tổ chức, cá nhân thuộc diện phải nộp phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển theo Nghị quyết 91/2025/NQ-HĐND đều được miễn trong thời gian nghị quyết này có hiệu lực.

Bên cạnh đó, chính sách cũng áp dụng cho các doanh nghiệp, đơn vị hoặc cá nhân thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua hệ thống cảng biển thuộc phạm vi áp dụng của quy định về thu phí.

Đối với hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan trước ngày 1/7 nhưng chưa nộp phí, doanh nghiệp vẫn thực hiện kê khai, nộp phí theo quy định tại Nghị quyết số 91/2025/NQ-HĐND. Trường hợp hàng hóa nộp chưa đúng số phí sẽ được xử lý truy thu hoặc hoàn trả theo quy định tại Nghị quyết số 91/2025/NQ-HĐND.

Theo tính toán của thành phố, việc miễn phí hạ tầng cảng biển giúp doanh nghiệp quy mô nhỏ giảm trực tiếp 0,34-0,51% chi phí logistics; doanh nghiệp vừa giảm 0,11-0,17% và doanh nghiệp lớn giảm 0,03-0,05%. Chính sách cũng được kỳ vọng kéo giảm giá dịch vụ vận tải, kho bãi và giao nhận do phí hạ tầng là một trong những chi phí đầu vào. Tổng chi phí logistics của doanh nghiệp có thể giảm 0,5-0,8%.

Hiện, TP.HCM có 94.053 doanh nghiệp nộp phí hạ tầng cảng biển, với tổng số thu dự kiến khoảng 2.390 tỷ đồng /năm, bình quân mỗi doanh nghiệp phải nộp 25,4 triệu đồng/năm.

Theo ước tính, dự toán thu phí hạ tầng cảng biển của TP.HCM năm nay khoảng 2.390 tỷ đồng . Tổng mức hụt thu ngân sách trong 3 năm khi thực hiện chính sách được ước tính lên đến 7.170 tỷ đồng . Đây là khoản hỗ trợ của thành phố cho cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhằm giảm áp lực chi phí logistics.