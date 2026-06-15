TP.HCM làm rõ việc lô đất tại Bãi Sau được nâng từ 30 lên 50 tầng

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM thông tin về việc điều chỉnh lên 50 tầng và hạ xuống 5-7 tầng đối với 2 phần đất trong cùng một vị trí ở khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu.

Khu vực Bãi Sau thuộc phường Vũng Tàu, TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Quyết định số 1200 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) ban hành ngày 5/5/2025 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực Bãi Sau đối với một số khu đất, tại vị trí số 6 có diện tích hơn 2,5 ha (nay là phường Vũng Tàu), trước đây được quy hoạch xây dựng từ 15 đến 30 tầng.

Tuy nhiên, sau điều chỉnh, phần đất diện tích hơn 6.700 m2 (0,67 ha) được phép xây dựng 50 tầng, trong khi phần diện tích còn lại hơn 1,8 ha chỉ được xây dựng từ 5 đến 7 tầng.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, việc điều chỉnh đối với phần đất trên được Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ thẩm định. Theo báo cáo thẩm định, việc tăng tầng cao xây dựng từ mức trước đây lên 50 tầng nhằm bảo đảm phù hợp định hướng quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 586 ngày 17/5/2019; phù hợp về điều kiện điều chỉnh quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn.

Đối với phần diện tích còn lại của ô đất được điều chỉnh giảm tầng cao xây dựng xuống còn 5-7 tầng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc dẫn lại hồ sơ trình thẩm định của UBND TP Vũng Tàu trước đây.

Cụ thể, tờ trình số 2525 ngày 28/3/2025 của UBND TP Vũng Tàu gửi Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận định việc điều chỉnh giảm các chỉ tiêu sử dụng đất tại phần diện tích còn lại của ô đất nhằm bảo đảm hệ số sử dụng đất tổng thể của khu đất đã được phê duyệt và khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực Bãi Sau.

Quá trình lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, cơ quan chức năng đã tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư theo quy định. Người dân tại khu vực liên quan đã đồng ý với nội dung điều chỉnh quy hoạch, đồng thời cam kết không khiếu nại, khiếu kiện hoặc tranh chấp.

Trên cơ sở này, Sở Xây dựng tỉnh đã tổng hợp và trình phê duyệt (tại báo cáo thẩm định số 44/BC-SXD ngày 21/4/2025). Sau đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 5/5/2025 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu đối với một số khu đất.