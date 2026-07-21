TP.HCM kêu gọi tìm nhân chứng về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967

Những tư liệu, ký ức về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967 được kỳ vọng sẽ góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

"Chiến dịch 500 ngày đêm" đang diễn ra khẩn trương. Trong ảnh, lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM). Ảnh: Duy Hiệu.

Bộ Tư lệnh TP.HCM vừa phát đi thông báo kêu gọi cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin liên quan đến Bệnh viện K76A.

Đây là một phần trong công tác khảo sát, xác minh phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Khu vực khảo sát nằm tại xã Hòa Hiệp, TP.HCM. Trước năm 1975, địa điểm này thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Phước Tuy. Trước ngày 1/7/2025, địa phương thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo tài liệu lịch sử, Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965. Đơn vị trực thuộc Đoàn 84 - Hậu cần Miền. Bệnh viện tiếp nhận điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị chủ lực và lực lượng vũ trang địa phương.

Trong đó có Trung đoàn 33; Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274 thuộc Sư đoàn 5; Sư đoàn 9; Tiểu đoàn 440; Tiểu đoàn 445; Đoàn 10 - Khu Rừng Sác; cùng nhiều đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.

Bộ Tư lệnh TP.HCM mong muốn tiếp nhận các thông tin về Bệnh viện K76A trong giai đoạn 1965-1967. Nội dung gồm vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ, chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện. Các tài liệu như bản đồ, sơ đồ, nhật ký, thư từ, hình ảnh và những ký ức liên quan cũng có giá trị phục vụ công tác xác minh.

Thông tin có thể gửi đến Trung tá Tô Văn Khuê, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, qua email Khuehang0707@gmail.com hoặc số điện thoại, Zalo 0332.339.332.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, mỗi tư liệu và mỗi ký ức đều có thể trở thành căn cứ quan trọng để xác định nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm. Cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân chia sẻ thông báo để tiếp cận thêm nhiều nhân chứng và thân nhân liệt sĩ trên cả nước.