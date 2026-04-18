TP.HCM kêu gọi đầu tư loạt tuyến metro lớn

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2026-2030, với tổng 250 dự án thuộc 9 lĩnh vực, trong đó có nhiều công trình hạ tầng vốn lớn.

Danh mục được chia thành 9 nhóm lĩnh vực chính, được xây dựng theo định hướng phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn 2045, theo Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị, ưu tiên đầu tư công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và khuyến khích đầu tư theo lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp; thương mại và dịch vụ; du lịch.

Trong danh mục các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn, có nhóm cảng biển và dịch vụ logistics. Theo đó, thành phố kêu gọi đầu tư xây dựng bến cảng Mỹ Xuân 6 ( 2.000 tỷ đồng , phường Phú Mỹ), cụm cảng ICD Long Bình ( 6 triệu tỷ đồng , phường Long Bình), bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu ( 3.157 tỷ đồng , phường Vũng Tàu), bến cảng nội địa và trung tâm logistics chuyên dụng ( 300 tỷ đồng ) tại các xã Long Sơn, Thường Tân, Đông Thạnh.

Đối với bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu, dự án có tổng quy mô 73,24 ha, trong đó bao gồm khu nhà ga, khu bến cảng tiếp nhận cỡ tàu hành khách có trọng tải tàu đến 225.000 GT, khu bến du thuyền với sức chứa khoảng 280 du thuyền, vũng quay tàu kết nối với luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải...

Với nhóm công nghệ cao, thành phố kêu gọi đầu tư cho các dự án trong Khu Công nghệ cao TP.HCM về nghiên cứu, sản xuất vi mạch, điện tử, trung tâm dữ liệu, công nghệ sinh học.

Trong lĩnh vực công nghiệp và môi trường, các dự án nhà máy xử lý nước thải quy mô lớn như Tham Lương - Bến Cát giai đoạn 2, Nam Sài Gòn, Bắc Sài Gòn 2, cùng các khu, cụm công nghiệp như khu công nghiệp Phú Giao 4 - VSIP 5 (1.000 ha), Bố Lá, An Lập, Đất Đỏ, Định Hiệp, Thanh An, Long Hương... được TP.HCM thu hút đầu tư giai đoạn này.

Hạ tầng giao thông ghi nhận nhiều dự án vốn lớn như tuyến metro số 3 kết nối Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ ( 127.645 tỷ đồng ), tuyến metro số 1 đoạn Bến Thành - An Hạ ( 86.521 tỷ đồng ), tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành ( 84.752 tỷ đồng ), tuyến metro số 2 TP Thủ Dầu Một - TP.HCM ( 59.968 tỷ đồng ), đường Vành đai 4 ( 14.083 tỷ đồng ), cầu Cần Giờ ( 10.569 tỷ đồng )...

Nhóm nhà ở và đô thị gồm nhiều dự án quy mô lớn như khu đô thị Bình Mỹ (586 ha), khu đô thị Tân Uyên (299 ha, vốn khoảng 33.822 tỷ đồng ), cùng các dự án dọc các tuyến Vành đai 3, Vành đai 4 và nhiều dự án nhà ở xã hội, chung cư hỗn hợp.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ và du lịch tập trung phát triển các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại và khu du lịch sinh thái như bán đảo Tha La, tổ hợp khách sạn tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các tổ hợp thương mại - dịch vụ tại khu vực trung tâm TP.HCM gắn với các trục giao thông lớn...

Bên cạnh đó, danh mục còn có lĩnh vực giáo dục với các dự án xây trường mầm non, trường trung học cơ sở và phổ thông trung học; lĩnh vực y tế gồm các bệnh viện đa khoa tại Dĩ An, Phước Thắng, Bình Châu và Long Hải...; lĩnh vực văn hóa - thể thao sẽ xây dựng công viên xanh đa chức năng, rạp chiếu phim, điểm du lịch đổi mới sáng tạo, thư viện tư nhân, nhà hát tổng hợp, bảo tàng mỹ thuật, nhà thi đấu đa năng...

Ngoài 9 danh mục này, UBND TP.HCM cho biết nhà đầu tư được đề xuất dự án, khu đất khác. Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, quy hoạch và pháp luật có liên quan tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án theo quy định hiện hành.

Đồng thời, Sở có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp cập nhật thông tin chi tiết, rà soát đề xuất điều chỉnh, bổ sung các dự án thu hút đầu tư của thành phố, cập nhật hiện trạng sử dụng đất, cơ sở pháp lý, quy trình, thủ tục đầu tư, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư và các thông tin cần thiết khác để phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư hàng năm và khi có yêu cầu.