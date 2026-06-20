TP.HCM I và Hà Nội I thắng lớn ngày ra quân

Hai ứng viên vô địch TP.HCM I và Hà Nội I cùng khởi đầu giải Nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 bằng những chiến thắng đậm.

Hà Nội I khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 5-1 trước Hà Nội II, qua đó sớm ghi dấu ấn tại giải Nữ VĐQG 2026.

Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 khởi tranh chiều 20/6 với hai trận đấu nội bộ giữa các đội bóng cùng địa phương. Không có bất ngờ nào xảy ra khi TP.HCM I và Hà Nội I đều giành trọn 3 điểm bằng những chiến thắng cách biệt.

Trên sân Thành Long, nhà đương kim vô địch TP.HCM I chạm trán TP.HCM II. Dù HLV Đoàn Thị Kim Chi cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị để giữ sức cho chặng đường dài phía trước, đội bóng mạnh hơn vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận.

TP.HCM II thi đấu đầy nỗ lực và duy trì thế cân bằng trong phần lớn thời gian hiệp một. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 41 khi Cù Thị Huỳnh Như tung cú dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho TP.HCM I.

Sang hiệp hai, TP.HCM II tiếp tục gây ra không ít khó khăn cho các đàn chị. Phải đến phút 70, Đậu Nguyễn Quỳnh Anh mới ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội đương kim vô địch. Bàn thua này khiến TP.HCM II không còn giữ được sự chắc chắn như trước.

Trong thời gian còn lại, TP.HCM I liên tiếp gia tăng sức ép. K'Thủa tỏa sáng với cú đúp, trong khi Phan Thị Trang cũng điền tên lên bảng tỷ số, khép lại chiến thắng 5-0 cho đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi.

Ở trận đấu diễn ra trên sân Hà Đông, Hà Nội I cũng không gặp nhiều khó khăn trước Hà Nội II. Đội bóng giàu kinh nghiệm hơn sớm tạo lợi thế nhờ pha lập công của Lê Thị Trang trong hiệp một.

Sau giờ nghỉ, bàn phản lưới nhà của Nguyễn Thị Linh giúp Hà Nội I nới rộng cách biệt. Hà Nội II có bàn gỡ danh dự do công của Thanh Thảo, nhưng đó là tất cả những gì đội bóng trẻ làm được.

Trong phần còn lại của trận đấu, Nguyễn Thị Hằng lập cú đúp, còn Phạm Hải Yến ghi thêm một bàn để ấn định chiến thắng 5-1 cho Hà Nội I.

Kết quả này giúp TP.HCM I và Hà Nội I có màn khởi đầu thuận lợi, đồng thời khẳng định vị thế của những ứng viên hàng đầu cho cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.