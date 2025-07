TP.HCM gọi đầu tư gần 11 tỷ USD cho 8 dự án bất động sản

Bình Dương (đã sáp nhập vào TP.HCM) đang kêu gọi các nhà đầu tư cho 8 dự án với vốn đầu tư khoảng 10,8 tỷ USD (tương đương gần 283.500 tỷ đồng), tổng quy mô hơn 1.200 ha.

Loạt khu đô thị mới đang được kêu gọi nhà đầu tư tại TP.HCM mới (thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương cũ). Ảnh: Quỳnh Danh.

Sở Tài chính tỉnh Bình Dương (cũ) vừa phát thông báo mời đầu tư hàng loạt khu đô thị lớn trên địa bàn.

Cụ thể, dự án thứ nhất là Khu đô thị mới phường Tân An 1A (phường Phú An, TP.HCM) với tổng vốn 68.570 tỷ đồng . Khu đô thị có quy mô 274,7 ha. Theo các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, dự án sẽ cung cấp các sản phẩm gồm nhà chung cư hỗn hợp, chung cư nhà ở xã hội, nhà ở liền kề để bán, cho thuê; các công trình giáo dục (trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non), công trình y tế, công viên cây xanh, hành lang cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Dự án có tiến độ giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư trong 3 năm, mục tiêu xây dựng cơ bản và đưa công trình vào vận hành khoảng 9 năm kể từ ngày nhà đầu tư được bàn giao mặt bằng dự án.

Bên cạnh dự án Tân An 1A là dự án Khu đô thị mới phường Tân An 1B (phường Phú An, TP.HCM) có tổng vốn đầu tư 75.604 tỷ đồng , diện tích khoảng 237,7 ha.

Dự án thứ 3 là Khu đô thị phía Bắc đường Vành đai 4 (phường Tây Nam, TP.HCM) có tổng vốn đầu tư 29.647 tỷ đồng , quy mô diện tích khoảng 280 ha. Dự kiến tổng thời gian thực hiện dự án không quá 12 năm (kể từ ngày ký kết hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).

Theo chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, dự án có khoảng 105,64 ha đất dùng để xây nhà ở. Ngoài ra, còn có công trình thương mại, dịch vụ, công trình công cộng đô thị, công trình giáo dục...

Dự án thứ 4 là Khu đô thị (Giáo dục - Công nghệ) tại phường Tân Khánh, tổng vốn đầu tư 11.147 tỷ đồng , quy mô khoảng 59,5 ha.

Dự án thứ 5 là Khu đô thị hỗn hợp Châu Thới (phường Đông Hòa, TP.HCM), tổng vốn đầu tư gần 27.346 tỷ đồng , quy mô diện tích khoảng 109,1 ha. Nhà đầu tư có 3 năm để giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư, 5 năm xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác vận hành.

Dự án thứ 6 là Khu đô thị mới số 4 (phường Dĩ An, TP.HCM), tổng vốn đầu tư gần 25.387 tỷ đồng , quy mô diện tích khoảng 12,5 ha.

Dự án thứ 7 là Khu đô thị mới Tân Bình (phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM) có tổng vốn đầu tư gần 27.658 tỷ và quy mô diện tích đất khoảng 32,5 ha.

Dự án thứ 8 là Khu dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí tại bán đảo Tha La, hồ Dầu Tiếng (xã Dầu Tiếng, TP.HCM) cũng đang được địa phương tìm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 18.175 tỷ đồng . Chủ đầu tư cần đưa toàn bộ dự án vào hoạt động kinh doanh trong quý IV/2040.

Tổng diện tích đất, mặt nước dự kiến sử dụng gần 206,9 ha. Sức chứa, khả năng đáp ứng tối đa trong ngày khoảng 29.493 người. Quy mô du khách tối đa cho một lượt lưu trú trong ngày tối đa 11.080 người.

Theo chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, dự án bao gồm các công trình lưu trú nghỉ dưỡng thấp tầng và dịch vụ hỗn hợp cao 2-5 tầng, trên diện tích đất 45,2 ha; khu resort cao cấp cao 3 tầng, sử dụng khoảng 14,4 ha; khu tổ hợp khách sạn và resort cao cấp cao 7-20 tầng, trên 13,8 ha; công trình phức hợp dịch vụ khu vực bán đảo Tha La cao 1-5 tầng với diện tích sử dụng đất là 16,3 ha. Ngoài ra còn có công viên chuyên đề, vui chơi giải trí, công viên cây xanh, quảng trường...