TP.HCM giữ chính sách giảm giá vé BOT vùng lân cận sau sáp nhập

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh từ ngày 1/7 sẽ không làm ảnh hưởng chính sách giảm giá vé BOT cho phương tiện vùng lân cận.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) phát biểu tại họp báo chiều 11/9. Ảnh: Thảo Liên.

Theo báo cáo của các đơn vị quản lý, thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên địa bàn TP.HCM, việc thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh không ảnh hưởng đến các đối tượng giảm giá vé thuộc phạm vi giảm giá đối với các phương tiện vùng lân cận.

Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 11/9, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) cũng cho biết thời gian qua, các đơn vị quản lý, thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên địa bàn đã triển khai thực hiện rà soát danh sách, đối chiếu thông tin danh sách chủ phương tiện thuộc phạm vi giảm giá để thực hiện giảm giá theo đúng đối tượng quy định.

Theo đó, một số trạm thu phí đã và đang áp dụng chính sách giảm giá.

Trong đó, trạm thu phí Xa lộ Hà Nội thực hiện giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho các chủ phương tiện có các loại xe ôtô dưới 12 ghế ngồi không sử dụng để kinh doanh tại các vị trí thuộc mặt tiền đường của 2 đường song hành của trục Xa lộ Hà Nội thuộc TP Thủ Đức (cũ).

Tại trạm thu phí BOT Phú Hữu, chính sách giảm 50% giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với xe ôtô dưới 12 ghế ngồi của doanh nghiệp có trụ sở hoặc địa điểm đang hoạt động kinh doanh đặt trên tuyến đường Nguyễn Thị Tư, Đặng Thanh Hiếu thỏa điều kiện, không sử dụng để kinh doanh; có dán thẻ etag và cung cấp hồ sơ thể hiện doanh nghiệp có trụ sở hoặc địa điểm đang kinh doanh đặt trên 2 tuyến đường này.

Song song, giảm 50% giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với xe ôtô dưới 12 ghế ngồi của chủ xe là cán bộ công nhân viên làm việc cho doanh nghiệp có trụ sở hoặc địa điểm đang kinh doanh trên tuyến đường Nguyễn Thị Tư, Đặng Thanh Hiếu thỏa điều kiện không sử dụng để kinh doanh; có sử dụng dịch vụ thu phí tự động ETC và có cung cấp hồ sơ là cán bộ nhân viên đang làm việc tại trụ sở, địa điểm đang kinh doanh của doanh nghiệp đặt trên 2 tuyến đường này.

Chính sách giảm giá vé đường bộ cho phương tiện ở vùng lân cận sau sáp nhập địa giới hành chính được triển khai nhằm giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thảo Liên

