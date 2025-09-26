Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

TP.HCM đưa AI điều hành giao thông trên Quốc lộ 51

  • Thứ sáu, 26/9/2025 08:05 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Hệ thống sử dụng camera, cảm biến để phân tích luồng xe theo thời gian thực, tự động điều chỉnh chu kỳ đèn nhằm giảm ùn tắc, nhất là giờ cao điểm, dịp lễ Tết.

Sáng 25/9, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Bà Rịa - Vũng Tàu (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, kiểm tra hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao ngã ba Khu công nghiệp Mỹ Xuân A (Km38+200, Quốc lộ 51, phường Phú Mỹ.

TP.HCM AI giao thong anh 1

AI được đưa vào xử lý đèn giao thông trên QL51.

Buổi kiểm tra có sự tham gia của đại diện Khu Quản lý đường bộ IV, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM, UBND phường Phú Mỹ, Văn phòng Ban An toàn giao thông TP.HCM cùng Công ty CP Đầu tư xây dựng 886 - Thành Nam và Công ty CP Đầu tư và xây dựng CTGT 73 (đơn vị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông).

Tại hiện trường, các đơn vị phối hợp vận hành, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo tình huống thực tế nhằm đánh giá khả năng thích ứng của hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

TP.HCM AI giao thong anh 2

Cơ quan chức năng khảo sát vị trí đưa AI vào phục vụ điều chỉnh đèn giao thông.

Hệ thống đèn tín hiệu AI có khả năng phân tích dữ liệu thời gian thực thông qua camera, cảm biến, từ đó tự động điều chỉnh chu kỳ đèn theo mật độ phương tiện. Công nghệ này giúp tối ưu dòng xe, giảm ùn tắc, đặc biệt trong giờ cao điểm, dịp lễ Tết. Ngoài ra, AI còn dự báo tình hình giao thông dựa trên dữ liệu lịch sử, đưa ra cảnh báo sớm và phương án điều tiết phù hợp.

Việc đưa hệ thống AI vào quản lý giao thông là bước đi trong lộ trình chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Cháy nhà cao tầng ở TP.HCM, 6 người được giải cứu

6 người trong căn nhà được các chiến sĩ PCCC dùng thang đưa ra ngoài an toàn.

15 giờ trước

Bí thư Trần Lưu Quang: Làm đường kết nối trung tâm TP.HCM đến BR-VT

Sáng 25/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV với cử tri phường Bà Rịa, Tam Long và Long Hương.

20 giờ trước

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng carton ở TP.HCM

Trưa 25/9, lực lượng chức năng TP.HCM phong tỏa một con hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây sau khi người dân phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh trong thùng carton.

22 giờ trước

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/tphcm-dua-ai-dieu-hanh-giao-thong-tren-quoc-lo-51-post1781305.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

TP.HCM AI giao thông Tp. Hồ Chí Minh TP.HCM AI Phú Mỹ TP.HCM Cảnh sát giao thông Cảnh sát AI TP.HCM

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý