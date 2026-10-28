TP.HCM điều chỉnh giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất từ 30/10

Từ ngày 30/10, khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất cấm ôtô một chiều trên đoạn Lê Văn Sỹ, cho phép các loại xe rẽ trái từ Cộng Hòa vào C12 và điều chỉnh đèn tín hiệu.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành văn bản thống nhất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Các phương án sẽ được áp dụng từ ngày 30-10.

Theo đó, cấm ôtô lưu thông trên đường Lê Văn Sỹ (đoạn từ đường Bùi Thị Xuân đến đường Hoàng Văn Thụ, qua phường Tân Sơn Hòa), theo hướng từ Bùi Thị Xuân đến Hoàng Văn Thụ.

Tại giao lộ Phổ Quang - Cổng bệnh viện Tâm Anh (phường Tân Sơn Hòa), cấm ôtô lưu thông từ Cổng bệnh viện Tâm Anh rẽ trái vào đường Phổ Quang từ 6h đến 22h.

Từ ngày 30/10, TP.HCM điều chỉnh giao thông khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Hoài Bảo.

Trong khi đó, giao lộ Cộng Hòa - C12 (phường Tân Bình) trên làn rẽ trái từ đường Cộng Hòa vào đường C12, cho phép các loại xe rẽ trái từ đường Cộng Hòa vào đường C12.

Còn tại giao lộ Cộng Hòa - Ấp Bắc, giao lộ Cộng Hòa - Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Bình), Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật chịu trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan điều chỉnh pha đèn, thời lượng phù hợp tình hình thực tế.

Giao lộ Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi trên đường Hoàng Văn Thụ (phường Tân Sơn Hòa), bổ sung 2 vạch sơn mũi tên rẽ trái tại điểm rẽ trái;giữ nguyên 1 tiểu đảo tại giao lộ Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi.

Vòng xoay Lăng Cha Cả trên đường Cộng Hòa phía dưới cầu vượt Lăng Cha Cả (phường Tân Sơn Hòa và phường Tân Sơn Nhất), giữ nguyên tiểu đảo trên đường Cộng Hòa trước vòng xoay Lăng Cha Cả (không thu hẹp tiểu đảo); đồng thời bổ sung 1 trụ đèn tín hiệu giao thông bên phải đường Cộng Hòa.

Đường Phạm Văn Hai (đoạn từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Hòa) theo hướng đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Hoàng Văn Thụ, giữ nguyên hiện trạng (cấm xe ôtô lưu thông trong khoảng thời gian từ 6h đến 22h).

Giao lộ Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ (phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất), giữ nguyên hiện trạng (lưu thông hỗn hợp từ đường Trần Quốc Hoàn rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ).

Để thực hiện các phương án điều chỉnh tổ chức giao thông, Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật Thường xuyên theo dõi tình hình giao thông tại khu vực để đánh giá tình hình sau khi triển khai thực hiện.

Trường hợp tình hình giao thông tại các khu vực diễn biến phức tạp, xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đề nghị nghiên cứu, đề xuất Sở Xây dựng phương án xử lý nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Đồng thời phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương khi thực hiện việc lắp đặt biển báo, đảm bảo thông tin đến được với người dân cũng như các lực lượng có chức năng xử lý vi phạm tại khu vực; theo dõi tình hình giao thông sau khi điều chỉnh.

Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị thường xuyên kiểm tra theo dõi, chủ trì phối hợp với Công an thành phố, Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật điều chỉnh pha đèn, thời lượng đèn tín hiệu giao thông cho phù hợp với tình hình giao thông thực tế.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Công an thành phố, UBND các phường Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Tân Bình, Bảy Hiền chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp xử lý các phương tiện lưu thông không đúng quy định nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong khu vực.

Di dời hàng rào tại 3 vị trí trên đường Hoàng Văn Thụ Ngoài các phương án điều chỉnh giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM cũng thống nhất đối với việc di dời hàng rào tại 3 vị trí trên đường Hoàng Văn Thụ, thuộc khu vực công viên Hoàng Văn Thụ. Theo Sở Xây dựng, việc di dời các hàng rào nhằm hạn chế ô tô đậu xe, tăng cường an toàn giao thông là phù hợp. Sở Xây dựng đề nghị UBND phường Tân Sơn Hòa (đơn vị quản lý công viên Hoàng Văn Thụ) triển khai thực hiện phương án di dời.