TP.HCM công bố 125 người trúng cử đại biểu HĐND

  • Thứ sáu, 20/3/2026 11:47 (GMT+7)
Ủy ban bầu cử TP.HCM đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 20/3, Ủy ban Bầu cử TP.HCM tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị của TP.HCM, lãnh đạo 13 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 42 ban bầu cử đại biểu HĐND TP.HCM và lãnh đạo, ủy viên Ủy ban bầu cử thành phố.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Bầu cử TP.HCM, có 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu từ 208 người ứng cử.

Với đại biểu HĐND cấp xã, phường, đặc khu, TP.HCM sẽ có 4.228 đại biểu. Kết quả sẽ do Ủy ban bầu cử 168 xã, phường, đặc khu trong địa bàn thành phố công bố.

Đối với đại biểu Quốc hội, TP.HCM dự kiến có 38 đại biểu Quốc hội được bầu từ 64 người ứng cử. Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố.

Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử TP.HCM, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội XVI và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 15/3, TP.HCM có 9.426.585 cử tri tham gia bầu cử tại 5.068 khu vực bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,06% trên tổng số 9.515.654 cử tri toàn Thành phố.

Tất cả 168/168 xã phường, đặc khu của TP.HCM đều đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%. Trong đó có 38 xã, phường có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%.

Theo ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử TP.HCM, việc công bố 125 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 là bước quan trọng nhằm hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Sau hội nghị này, Ủy ban Bầu cử Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các bước theo luật định, để xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố và chuẩn bị tổ chức kỳ họp lần thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 trong vài ngày tới.

Danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang Huy/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

