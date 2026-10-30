TP.HCM chốt phát hành trái phiếu làm các dự án trọng điểm

Thông qua phát hành trái phiếu, TP.HCM kỳ vọng tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn, đáp ứng nhu cầu vốn rất lớn cho các chương trình, dự án trọng điểm của địa phương.

Việc thông qua phát hành trái phiếu đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lớn cho các dự án trọng điểm của thành phố. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 30/10, Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua Nghị quyết của HĐND TP.HCM quy định việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam để huy động vốn nhằm triển khai các dự án trọng điểm của thành phố.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, nguồn vốn ngân sách dự kiến cân đối cho đầu tư kết cấu hạ tầng giai đoạn 2026-2030 khoảng 975.000 tỷ đồng , đáp ứng 31% tổng nhu cầu vốn hơn 3,17 triệu tỷ đồng .

Bài toán nguồn lực này gắn trực tiếp với những nhu cầu thiết yếu của thành phố như mở rộng giao thông công cộng, tăng kết nối vùng, giảm ùn tắc và ngập nước, đồng thời cải thiện hệ thống xử lý nước thải.

Theo đó, Nghị quyết được thông qua tạo cơ sở pháp lý để thành phố chủ động sử dụng công cụ trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm Tài chính Quốc tế như một cấu phần của chính sách tài chính địa phương hiện đại; tăng khả năng huy động vốn trung hạn, dài hạn cho các dự án trọng điểm; đa dạng hóa nhà đầu tư và phương thức tiếp cận thị trường; cải thiện chất lượng công bố thông tin, quản trị rủi ro và quản lý nợ trong toàn bộ vòng đời trái phiếu.

Nghị quyết còn góp phần tạo sản phẩm tài chính chuẩn hóa cho Trung tâm Tài chính Quốc tế, hỗ trợ gia tăng chiều sâu thị trường, mở rộng hệ sinh thái thành viên thị trường, trung gian thị trường và dịch vụ hỗ trợ; qua đó nâng cao vai trò của thành phố trong quá trình hình thành, vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Nghị quyết hướng tới mục tiêu đa dạng hóa các công cụ huy động vốn, mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn trung và dài hạn với chi phí hợp lý, đáp ứng nhu cầu vốn rất lớn cho các chương trình, dự án trọng điểm của thành phố, đặc biệt là các dự án đường sắt đô thị, giao thông chiến lược, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, chuyển đổi số và phát triển đô thị.

Đồng thời, Nghị quyết nâng cao hiệu quả quản lý nợ của chính quyền địa phương; bảo đảm việc huy động vốn được thực hiện trong giới hạn dư nợ vay, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và nghĩa vụ trả nợ; tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và kiểm soát chặt chẽ quá trình huy động, quản lý, sử dụng vốn vay.

Trước đó, trong buổi tham vấn về phát hành trái phiếu quốc tế tại VIFC-HCMC, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, nhấn mạnh vai trò của Luật Phát triển đô thị trong việc tạo cơ sở pháp lý, mở ra cơ hội để thành phố thúc đẩy triển khai.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát yêu cầu của pháp luật trong nước, pháp luật quốc tế và thông lệ thị trường, chuyển cơ sở pháp lý thành phương án và quy trình thực hiện cụ thể.

"Có dự án mới là bước đầu. Điều quyết định là đưa dự án đến trạng thái sẵn sàng tiếp nhận nguồn vốn quốc tế", ông Vũ nói.

Đồng thời, ông nhấn mạnh đợt phát hành đầu tiên sẽ là nhịp cầu đặt nền móng cho uy tín của thành phố trên thị trường vốn quốc tế. Từ nền tảng đó, thành phố có thể mở đường cho các đợt phát hành tiếp theo, hình thành kênh huy động vốn lâu dài và tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt tiếp cận nguồn vốn quốc tế thông qua VIFC-HCMC.