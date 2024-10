TP.HCM chỉ có hơn 100 căn hộ mở bán mới trong 3 tháng

Chuyên gia CBRE nhận định lượng căn hộ mở bán trong quý III tại TP.HCM đạt mức thấp kỷ lục. Điều này góp phần đẩy giá bán trung bình lên 66 triệu đồng/m2, tăng 8% so với cùng kỳ.

Lượng căn hộ mở bán mới trong quý III/2024 tại TP.HCM thấp kỷ lục. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM mới đây của CBRE, thị trường nhà ở tại TP.HCM chỉ có thêm 127 căn hộ được mở bán mới trong quý III. Những căn này đều đến từ giai đoạn tiếp theo của các dự án đã mở bán và nằm xa trung tâm TP.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc bộ phận tiếp thị dự án nhà ở tại CBRE cho rằng quý III là thời điểm mang yếu tố quyết định trong giai đoạn mới. Do đó, các chủ đầu tư vẫn đang cân nhắc và đánh giá tình hình để chọn thời điểm thích hợp ra mắt giỏ hàng mới.

Do nguồn cung ít nên các dự án còn hàng tồn đều ghi nhận tỷ lệ bán tích cực trong quý, với hơn 2.000 căn hộ giao dịch thành công, tăng gần gấp đôi so với quý trước.

Để có được tỷ lệ hấp thụ này, CBRE cho biết các chủ đầu tư đã áp dụng nhiều chính sách bán hàng như chiết khấu theo phương thức thanh toán, đa dạng tiến độ thanh toán, hỗ trợ lãi vay, cam kết cho thuê...

Đồng thời, một số dự án trong giai đoạn nhận đặt chỗ có giá bán dự kiến cao cũng khiến người mua chuyển sang cân nhắc các dự án còn hàng sơ cấp đang bán có chất lượng tương đương nhưng giá thấp hơn và có thể sớm nhận nhà.

Tính đến quý III, giá bán sơ cấp tại TP.HCM đạt 66 triệu đồng/m2 diện tích thông thủy, tăng 4% theo quý và gần 8% theo năm, phần lớn do các dự án cũ điều chỉnh tăng giá bán trong giai đoạn mở bán mới.

Dù giá thị trường đã neo ở mức cao, bà Phạm Ngọc Thiên Thanh, Phó giám đốc bộ phận nghiên cứu và tư vấn CBRE cho rằng thị trường hiện vẫn chưa xuất hiện xu hướng giảm giá. Đặc biệt, ở các dự án tạm ngưng 2-3 năm, nay được gỡ vướng pháp lý, chủ đầu tư đều mong muốn điều chỉnh giá bán tăng.

Đơn cử, khảo sát của CBRE cho thấy các dự án tái khởi động trong quý này như D-Homme (quận 6), D-Aqua (quận 8), Lavida Plus (quận 7) đều điều chỉnh tăng giá bán sơ cấp 10-30% so với giai đoạn trước.

Theo ông Kiệt, các dự án này đều gặp khó khăn trong việc hoàn thiện pháp lý và việc thời gian giải quyết kéo dài đã khiến chi phí đầu tư, chi phí cơ hội, lãi vay và các chi phí tài chính tăng theo.

"Tất cả chi phí này đều được tính vào giá bán. Do đó, hầu hết chủ đầu tư đều kỳ vọng bán hàng với mức giá cao hơn khi tái khởi động dự án", ông chia sẻ.

Ngoài các dự án trên, đến cuối quý III, các dự án gặp vướng mắc pháp lý trước đó như Gem Riverside (Đất Xanh Homes Riverside) tại TP Thủ Đức hay The Forest Gem (tên mới là Central Home Saigon) tại Bình Thạnh cũng chuẩn bị tái khởi công năm nay.

"Đây được xem là tín hiệu đáng mừng về tiến độ tháo gỡ pháp lý của các dự án bất động sản tại TP.HCM kể từ khi số lượng dự án được cấp phép mới tại TP.HCM giảm mạnh từ 2019", chuyên gia tại CBRE nhìn nhận.

Trong quý IV, đơn vị này dự kiến TP.HCM sẽ có thêm khoảng 3.000 căn hộ mở bán mới, tương đương với xấp xỉ 5.000 căn hộ mở bán mới tính chung cho cả năm 2024.

"So với năm ngoái, thị trường căn hộ dự kiến sụt giảm về nguồn cung do phần lớn dời thời điểm bán sang năm 2025. Một số dự án có kế hoạch bán hàng trở lại sau khi được gỡ vướng pháp lý cũng dự kiến triển khai trong năm nay, nhưng mở bán chính thức trong năm sau", CBRE nói và cho rằng năm 2025, TP.HCM sẽ có 10.000 căn hộ mở bán mới, tăng gần gấp đôi so với năm nay.