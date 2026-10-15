TP.HCM cần giải ngân hơn 36.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trong quý IV

Hiện, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số dự án còn chậm so với yêu cầu. Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị trong 3 tháng cuối năm, TP phải hoàn thành giải ngân.

Chia sẻ tại Hội nghị tăng trưởng 2 con số, gắn với sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2026, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, cho biết thời gian còn lại của năm chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc rất nhiều và nặng nề, đòi hỏi sự quyết tâm cao để đạt được tốc độ tăng trưởng hai con số như kỳ vọng.

GRDP TP.HCM cần tăng trưởng 13,23% trong quý cuối năm

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, quy mô GRDP 9 tháng đầu năm ước đạt 2,46 triệu tỷ đồng , tăng 9,06% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,12%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 9,18%; khu vực dịch vụ vẫn là động lực tăng trưởng chính của kinh tế thành phố khi tăng 9,27%.

Lãnh đạo TP.HCM thẳng thắn nhìn nhận kết quả phát triển vẫn chưa đạt kỳ vọng, vì theo kế hoạch, mục tiêu tăng trưởng GRDP 9 tháng của thành phố là 9,43%, để đảm bảo mức tăng trưởng cả năm 10,2%. Điều này đặt ra áp lực rất lớn lên quý IV, khi cần đạt tăng trưởng 13,23%.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin TP.HCM.

Hướng tới mục tiêu này, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu trong 3 tháng cuối năm phải hoàn thành giải ngân đầu tư công. Trước đó, trong 9 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 75,5%; trong khi đầu tư tư đạt kết quả khá tốt.

Ông Được nhắc lại giai đoạn 2026-2030, TP.HCM cần khoảng 3,2 triệu tỷ đồng cho đầu tư phát triển. Tuy nhiên, ngân sách thành phố chỉ tự cân đối được khoảng 1- 1,2 triệu tỷ đồng . Như vậy, TP cần huy động khoảng 2 triệu tỷ đồng từ các nguồn lực bên ngoài, trong đó vốn đầu tư tư nhân đóng vai trò quan trọng.

Hiện, một số vấn đề vướng mắc về mặt pháp lý đã được Trung ương tháo gỡ, do đó, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị trong tháng 10 này, các doanh nghiệp phối hợp cùng các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ các dự án đã ký kết với TP.HCM.

Đồng thời, thành phố phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm nay. Đến nay, thu ngân sách thành phố đã đạt 84,2% dự toán được giao.

Theo ông Được, khoảng 100% dự án gặp vướng mắc đã được tháo gỡ hoặc xác định hướng xử lý. Từ nay đến cuối năm, thành phố đặt mục tiêu tháo gỡ vướng mắc cho 100% dự án, trong đó phấn đấu đưa khoảng 50% số dự án được tháo gỡ vào hoạt động, khai thác. Lãnh đạo các sở, ngành được yêu cầu tập trung, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ này.

Người đứng đầu TP cũng đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp có dự án lớn trên địa bàn đồng hành cùng thành phố, đẩy nhanh tiến độ triển khai để đóng góp vào phát triển kinh tế và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Loạt giải pháp đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công

Riêng về công tác giải ngân vốn đầu tư công, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh cho biết thành phố được Thủ tướng giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là 147.599 tỷ đồng , tăng 22,6% so với năm 2025, cao nhất trong 34 địa phương và chiếm khoảng 14,6% tổng vốn đầu tư công do Thủ tướng giao cả nước.

Đến hết ngày 30/9, TP.HCM giải ngân đạt 111.494 tỷ đồng , tương đương 75,5% kế hoạch vốn Thủ tướng giao. Nếu không tính 5% kế hoạch vốn ngân sách địa phương thực hiện tiết kiệm nộp ngân sách trung ương thì tỷ lệ giải ngân đạt 74,3%. So với cùng kỳ năm 2025, tỷ lệ giải ngân cao hơn 26,3%.

Trong quý III/2026, thành phố đã giải ngân số vốn cao gấp 1,16 lần so với 6 tháng đầu năm. Liên tiếp trong 3 tháng của quý III, thành phố được Bộ Tài chính đánh giá là một trong 2 địa phương có giá trị giải ngân cao nhất cả nước và có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung (tháng 7 đạt 43,2%, tháng 8 đạt 57,7%, tháng 9 đạt 75,5%).

Theo Sở Tài chính TP.HCM, kết quả này tạo tiền đề quan trọng để phấn đấu đạt 100% kế hoạch vào cuối năm, trong đó quý IV cần giải ngân thêm khoảng 36.105 tỷ đồng .

Tuy nhiên, đơn vị đánh giá tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số dự án còn chậm so với yêu cầu, nhất là các dự án còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục điều chỉnh và nguồn cung vật liệu xây dựng.

Về giải pháp, Sở đề xuất TP.HCM quán triệt và tổ chức thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và UBND TP.HCM; chuyển mạnh từ “tư duy quản lý” sang “tư duy quản trị”, lấy hiệu quả công việc và kết quả đầu ra làm thước đo đánh giá năng lực cán bộ và người đứng đầu. Kế hoạch giải ngân của từng đơn vị theo từng tháng được sử dụng làm cơ sở đánh giá trách nhiệm người đứng đầu.

Sở Tài chính tham mưu UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu phân công cụ thể lãnh đạo phụ trách từng dự án; bám sát, định kỳ giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch giải ngân; chủ động phối hợp với hệ thống chính trị địa phương vận động, thuyết phục người dân đồng thuận, bàn giao sớm mặt bằng; phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh thủ tục giải ngân vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đồng thời, các sở chuyên ngành tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị rút ngắn thủ tục đầu tư. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phụ trách công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thủ tục khai thác mỏ; Sở Quy hoạch - Kiến trúc phụ trách công tác quy hoạch; Sở Xây dựng phụ trách nguồn cung vật liệu xây dựng.

Sở Tài chính đề xuất TP.HCM tập trung tháo gỡ vướng mắc theo từng dự án; xác định rõ cơ quan chủ trì, thời hạn giải quyết và kết quả phải hoàn thành; trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời tổng hợp, đề xuất phương án báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Về phía đơn vị, Sở Tài chính tiếp tục theo dõi, đôn đốc, thu hồi vốn tạm ứng đầu tư công; kịp thời tham mưu điều chuyển vốn từ dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân theo quy định.