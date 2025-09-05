TP.HCM cấm ôtô một làn đường Lê Lợi trong 5 ngày

Sự kiện sẽ diễn ra tại làn ôtô đường Lê Lợi, đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur (phường Bến Nghé quận 1 cũ), từ 0h ngày 4/9 đến 23h ngày 8/9.
Theo PC08, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, người dân có thể di chuyển vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi. Các phương tiện cũng có thể chọn các tuyến đường song song hoặc liền kề như Hàm Nghi và Lê Thánh Tôn để tránh ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm.
Các tuyến đường giao cắt với đường Lê Lợi như Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Phan Bội Châu... vẫn lưu thông bình thường.
PC08 lưu ý người dân khi đi qua khu vực này cần giảm tốc độ và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường. Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ túc trực để điều chỉnh phân luồng, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
