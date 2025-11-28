TP.HCM 19 độ C, nhiều người 'xin gia hạn thời tiết này tới Tết'

Người dân TP.HCM bày tỏ sự hào hứng với tiết trời lạnh sâu 19 độ C, với những khoảnh khắc “đón Noel sớm” trong áo khoác dày và nhiều bình luận hài hước.

Sáng 28/11, khi đang quen với cái nắng hanh nhẹ đặc trưng, người dân TP.HCM bỗng đón cái lạnh 19 độ C, mạng xã hội “bùng nổ” với hàng loạt bình luận hào hứng. Theo các chuyên gia khí tượng, nhiệt độ tại TP.HCM sáng nay đã giảm mạnh do không khí lạnh tăng cường, dự báo đầu tháng 12 sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều đợt lạnh mạnh. Diễn biến này khiến nhiều người thích thú vì không khí Giáng sinh như đang đến sớm.

Chị Lê Na (phường Thủ Đức) kể rằng sáng nay là lần đầu tiên trong năm chị cảm nhận rõ cái lạnh ngay khi mở cửa: “5h sáng như thường lệ, tôi dậy tập thể dục. Vừa mở cửa ra, một luồng gió lạnh ùa vào khiến tôi giật mình. Bình thường đêm ngủ, nhà tôi phải bật điều hòa và quạt mới dễ ngủ, vậy mà đêm nay không cần máy lạnh, cũng chẳng cần quạt, thậm chí còn phải đắp thêm chăn mỏng".

Chị nói thêm nhiều năm sống ở TP.HCM, hiếm khi chị trải nghiệm cảm giác lạnh sớm đến vậy, điều đó khiến buổi sáng hôm nay trở nên “thú vị hơn mọi ngày”.

Sáng nay, nhiệt độ TP.HCM còn 19 độ C. Ảnh: Phan Nga.

Cùng chung cảm nhận, chị Trần Thị Minh Hoa (phường Bình Thạnh) chia sẻ: “Sáng nay tôi chở con đi học, thời tiết đúng là se lạnh thật rồi. Phải khoác thêm cho con chiếc áo khoác. Thời tiết rất dễ chịu, với không khí lạnh này thì Noel đã cận kề". Con trẻ hào hứng hỏi: “Mẹ ơi, Noel sắp tới chưa mà trời lạnh vậy?”, khiến chị bật cười vì bầu không khí khác lạ của buổi sáng TP.HCM.

Sáng nay, chị Nguyễn Minh Hằng ở phường Thủ Đức đưa con đi học mà cứ ngỡ đang ở Đà Lạt: “Sáng nay đi học, các con mặc áo khoác dày, cảm giác thời tiết như Đà Lạt. Mùa Giáng sinh đã cận kề, năm nào dịp này TP.HCM cũng se se lạnh". Theo chị, cái lạnh không kéo dài nhưng luôn tạo cảm giác dễ chịu và mang đến một chút bồi hồi mỗi khi mùa lễ hội chạm ngõ.

Người dân TP.HCM mặc áo ấm vào sáng nay do thời tiết se lạnh. Ảnh: Phan Nga.

Học sinh TP.HCM mặc áo ấm đi học vào sáng sớm. Ảnh: Phan Nga.

Không chỉ đời sống thường nhật, mạng xã hội những ngày này cũng ngập tràn dòng trạng thái chia sẻ về “cơn lạnh bất chợt” của TP.HCM. Trên nền tảng Threads, nhiều bạn trẻ liên tục đăng tải cảm xúc thích thú, thậm chí hài hước về thời tiết hiếm hoi này.

“Thời tiết hôm nay yêu quá. Thích cái không khí se se lạnh này"; “Trời ơi tôi thích cái không khí lạnh lạnh quá. Cả năm mới được vài ngày như vậy mà ghét cái là người tôi bị tích điện, đụng dô đâu, dô ai cũng giựt tách tách";“Sáng nay chạy xe máy thật chậm trên đại lộ Trần Hưng Đạo, nghe hơi lạnh luồn qua tấm áo len mỏng mà thấy yêu thành phố đến lạ"...

Trên mạng xã hội Facebook, nhiều người dùng thích thú vì không khí Giáng sinh như đang đến sớm.

Nhiều bình luận hài hước cũng khiến cộng đồng mạng bật cười: “Sáng nay 19-20 độ. Thời tiết se se lạnh thích ghê. Xin được phép gia hạn gói thời tiết này tới hết năm nhé"; “Con dân thành phố hôm nay vui đáo để. Ông trời lâu lâu nhả cái thời tiết 19-20 độ là ai cũng vui sướng".

Đặc biệt, một bình luận mang tính “triệu hồi công nghệ” gây chú ý mạnh: “Hey Gemini, giữ nguyên thời tiết như này tới Tết dùm". Nhiều người hài hước đáp lại rằng muốn “ký đơn kiến nghị” để giữ mãi không khí dễ chịu này.