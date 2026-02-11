Toyota Việt Nam và hành trình 30 năm tiếp nối nhịp cầu yêu thương

Trải qua ba thập kỷ, Toyota Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành công nghiệp ôtô, đồng thời xây dựng di sản văn hóa doanh nghiệp gắn liền sự tận tâm và trách nhiệm cộng đồng.

Từ chương trình an sinh xã hội thường niên đến hành động hỗ trợ khẩn cấp trong thiên tai, hãng xe Nhật đã viết nên hành trình sẻ chia đầy nhân văn, khẳng định cam kết trở thành "công dân tốt trong cộng đồng sở tại".

Những món quà Tết nghĩa tình

Trong những ngày cả nước đang hối hả chuẩn bị đón chào xuân Bính Ngọ 2026, Toyota Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Phúc Yên và phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ thực hiện chương trình trao quà Tết cho các hộ gia đình chính sách và có hoàn cảnh đặc biệt. Với 280 suất quà Tết trao đi, hoạt động thường niên này góp phần lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và “lá lành đùm lá rách” mà doanh nghiệp theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Tổng giám đốc Toyota Việt Nam trao quà Tết cho người dân phường Phúc Yên.

Tại buổi lễ trao tặng, đại diện công ty và công đoàn Toyota Việt Nam trực tiếp gửi những suất quà đến tận tay bà con địa phương. Cụ thể, 190 phần quà được trao tại phường Phúc Yên và 90 phần quà dành cho người dân phường Xuân Hòa. Sự kiện còn là dịp để lãnh đạo doanh nghiệp lắng nghe, thấu hiểu hơn về đời sống của người dân ở khu vực lân cận nhà máy, nơi đồng hành cùng sự phát triển của Toyota Việt Nam từ ngày đầu thành lập.

Chia sẻ tại buổi trao quà, ông Osamu Hirata, Tổng giám đốc Toyota Việt Nam, khẳng định với mục tiêu trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại, doanh nghiệp luôn ưu tiên triển khai hoạt động đóng góp xã hội thiết thực. Chương trình trao quà Tết là minh chứng cho sự tri ân đối với gia đình có công với cách mạng và là nỗ lực nhằm mang đến mùa Tết ấm cúng, trọn vẹn hơn cho hoàn cảnh khó khăn. Đáp lại tình cảm đó, lãnh đạo UBND phường Phúc Yên nhấn mạnh sự quan tâm bền bỉ của Toyota không chỉ là nguồn hỗ trợ quý báu về kinh tế mà còn là sự động viên tinh thần quan trọng, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và thúc đẩy tinh thần đoàn kết trong xã hội.

Triết lý “Công dân tốt” và di sản 30 năm phụng sự cộng đồng

Nhìn lại chặng đường 30 năm qua, hoạt động trao quà Tết chỉ là lát cắt nhỏ trong bức tranh tổng thể về trách nhiệm xã hội mà Toyota Việt Nam dày công xây dựng. Với tổng ngân sách đóng góp cho cộng đồng lên đến hơn 32,1 triệu USD , thương hiệu Nhật tạo ra giá trị tích cực và lâu dài trên nhiều lĩnh vực thiết yếu của đời sống xã hội. Thay vì chiến dịch mang tính thời điểm, Toyota lựa chọn cách tiếp cận hệ thống, tập trung vào trụ cột chính bao gồm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, văn hóa xã hội, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

Toyota trao tặng công trình cây xanh cho trường học tại tỉnh Phú Thọ.

Trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp không ngừng đầu tư vào tương lai thông qua việc xây dựng điểm trường tại vùng sâu vùng xa, trao tặng trang thiết bị học tập và thực hiện chương trình học bổng cho học sinh, sinh viên. Những nỗ lực này không chỉ giúp cải thiện cơ sở hạ tầng giáo dục mà còn góp phần đào tạo nên đội ngũ lao động tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp hóa của đất nước.

Bên cạnh đó, chương trình về an toàn giao thông và bảo vệ môi trường như “Toyota chung tay xanh hóa học đường”, “Một triệu cây xanh vì Việt Nam xanh”, “Toyota cùng em học an toàn giao thông”... cũng trở thành hoạt động uy tín, góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của hàng triệu người dân Việt Nam theo hướng tích cực và bền vững hơn.

Toyota trao tặng 1 tỷ đồng ủng hộ các tỉnh vùng lũ.

Đặc biệt, tinh thần tương thân tương ái của Toyota được thể hiện rõ nét qua khả năng phản ứng nhanh trước biến cố thiên tai. Điển hình đợt bão lũ xảy ra vào cuối tháng 11/2025, hệ thống đại lý của hãng trên toàn quốc lập tức triển khai chiến dịch hỗ trợ khẩn cấp, từ việc cứu hộ xuyên đêm đến miễn phí thay dầu máy và bảo dưỡng cho hàng nghìn phương tiện bị hư hại, giúp người dân nhanh chóng ổn định sinh kế. Đồng thời, Quỹ Toyota Việt Nam cùng công đoàn Công ty Ôtô Toyota Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng cho bà con tại 5 tỉnh thành chịu ảnh hưởng nặng nề là Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Huế.

Hãng xe Nhật không chỉ bán đi một phương tiện di chuyển, mà còn trao gửi sự an tâm và giá trị cộng đồng bền vững. Việc duy trì và phát triển hoạt động hỗ trợ xã hội qua nhiều thế hệ lãnh đạo khẳng định giá trị cốt lõi không thay đổi của hãng: Trân trọng con người và mong muốn đóng góp vào sự phồn vinh của đất nước.

Bước sang năm thứ 30 và những năm tiếp theo, Toyota Việt Nam vẫn kiên định với con đường đã chọn: Phát triển kinh doanh gắn liền với phụng sự xã hội. Những hành động ý nghĩa trong dịp Tết Bính Ngọ này là chương mới đầy cảm xúc trong cuốn nhật ký phụng sự của hãng. Trong tương lai, khi công nghệ di chuyển xanh và giải pháp bền vững trở thành xu thế tất yếu, Toyota hứa hẹn tiếp tục tiên phong mang đến sản phẩm thân thiện môi trường, nối dài những nhịp cầu yêu thương tại Việt Nam.