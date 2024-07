Toyota Corolla có thể sử dụng công nghệ hybrid của BYD

Thế hệ tiếp theo của Toyota Corolla sẽ ra mắt vào năm 2026 và dự kiến sở hữu phạm vi hoạt động kết hợp lên đến 2.100 km nhờ công nghệ từ BYD.

Chuyên trang Paultan dẫn nguồn tin từ Best Car Web cho hay Toyota Corolla thế hệ tiếp theo dự kiến ra mắt vào năm 2026 và sẽ sử dụng công nghệ hybrid cắm sạc (PHEV) từ BYD, có thể cung cấp phạm vi hoạt động kết hợp tối đa 2.100 km.

Cụ thể, phạm vi này dự kiến đạt được với dòng động cơ xăng dung tích 1.5L mới, do Toyota phát triển với hiệu suất nhiệt mục tiêu ở mức 46,06%. Theo Best Car Web, mức hiệu suất này đã được cải thiện đáng kể so với hiệu suất nhiệt 41% ghi nhận được trên động cơ Dynamic Force hiện tại của Toyota.

Dòng động cơ 1.5L sắp tới của Toyota cũng sẽ bao gồm các tùy chọn hút khí tự nhiên và tăng áp. Thông số kỹ thuật chính xác chưa được tiết lộ nhưng Best Car Web cho biết nhiều khả năng, động cơ mới sẽ sở hữu công suất khoảng 130 mã lực và 147 Nm mô-men xoắn ở dạng hút khí tự nhiên, khoảng 180 mã lực/225 Nm ở tùy chọn tăng áp trong khi ở biến thể hybrid, động cơ xăng dung tích 1.5L sẽ mạnh 100 mã lực và cung cấp 127 Nm mô-men xoắn.

Cũng theo Best Car Web, động cơ tăng áp dung tích 1.5L sắp ra mắt của Toyota sẽ được hãng sản xuất ôtô Nhật Bản trang bị cho một số dòng xe khác bao gồm Toyota RAV4, Toyota Crown cùng với bộ đôi MPV Toyota Vellfire và Toyota Alphard.

Quay trở lại với Toyota Corolla thế hệ tiếp theo, Best Car Web cho biết động cơ HEV dung tích 1.5L nhiều khả năng là trang bị tiêu chuẩn cho cả 3 biến thể Sedan, Touring và Sport. Tuy nhiên, một tùy chọn động cơ hybrid cắm sạc cũng sẽ khả dụng với Toyota Corolaa, được hãng xe Nhật Bản gọi là "mẫu xe điện thực tế và tiện dụng".

Liên quan đến tùy chọn hybrid cắm sạc, Best Car Web cho hay Toyota nhiều khả năng sẽ sử dụng công nghệ từ BYD, nhắm đến mục tiêu đạt đến phạm vi hoạt động kết hợp tối đa 2.100 km cho các dòng xe PHEV sắp ra mắt. Quãng đường di chuyển này từng được BYD công bố trên các mẫu BYD Qin L DM-i và BYD Seal 06 DM-i.

Hiện, biến thể PHEV của Toyota Prius thế hệ thứ năm được trang bị bộ pin dung lượng 13,6 kWh, cho phép mẫu xe này có thể vận hành trên quãng đường tối đa 105 km ở chế độ thuần điện.