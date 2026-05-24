Tottenham sáng cửa trụ hạng

Tối 24/5, Tottenham đang tạm tự cứu mình khỏi vực thẳm sau bàn mở tỷ số quan trọng vào lưới Everton ở vòng 38 Premier League.

Tottenham rất gần với cửa trụ hạng.

Trong bối cảnh chịu áp lực khổng lồ suốt nhiều tuần qua, Spurs cuối cùng cũng cho thấy bản lĩnh ở thời khắc quyết định. Đội bóng Bắc London nhập cuộc đầy quyết tâm, chơi chủ động hơn và tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi để vượt lên với pha lập công của Joao Palhinha ở phút 43.

Nếu giữ được kết quả này, Tottenham sẽ chính thức trụ hạng và đẩy West Ham tới gần Championship hơn bao giờ hết. Lúc này đây, "Gà trống" đang nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua trụ hạng.

Spurs có bàn mở tỷ số quan trọng.

Tottenham bước vào vòng cuối Premier League với cảm giác bất an chưa từng thấy trong nhiều năm qua.

Đội bóng Bắc London vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc chiến trụ hạng, nhưng cú sảy chân trước Chelsea giữa tuần khiến áp lực bị đẩy lên cực điểm trước màn tiếp đón Everton.

Đoàn quân của Roberto De Zerbi hiện hơn West Ham 2 điểm và sở hữu hiệu số vượt trội. Điều đó đồng nghĩa Tottenham chỉ cần hòa Everton để chắc chắn ở lại Premier League. Dẫu vậy, phong độ nghèo nàn tại sân nhà mùa này khiến CĐV Spurs chưa thể yên tâm.

Tottenham mới giành 12 điểm tại Tottenham Hotspur Stadium, thành tích tệ nhất giải cùng Burnley. Một con số khó tin với đội bóng từng nhiều năm góp mặt trong nhóm cạnh tranh vé châu Âu.

Khó khăn của Spurs còn đến từ bầu không khí bất ổn nội bộ. Cristian Romero gây tranh cãi khi trở về Argentina thay vì ở lại cùng đội bóng trong trận đấu quyết định. Trong khi đó, danh sách chấn thương vẫn kéo dài với Dejan Kulusevski, Xavi Simons hay Wilson Odobert.

Điểm tựa lớn nhất của Tottenham có lẽ nằm ở lịch sử đối đầu. Everton thường chơi rất tệ mỗi lần hành quân đến Bắc London. “The Toffees” thua cả 4 chuyến làm khách gần nhất trước Spurs với tổng tỷ số 1-13.

Phong độ hiện tại của đội bóng do David Moyes dẫn dắt cũng không quá tích cực. Everton trải qua 6 trận liên tiếp không thắng tại Premier League và liên tục để lộ vấn đề nơi hàng thủ.

Tuy nhiên, Spurs hiểu rõ một mùa giải hỗn loạn như hiện tại hoàn toàn có thể kết thúc bằng bi kịch nếu họ thêm một lần đánh mất bản lĩnh.

James Maddison từng gọi Tottenham mùa này là “đáng xấu hổ”, và chỉ 90 phút nữa thôi, đội bóng Bắc London sẽ biết mình còn giữ được vị trí tại Premier League hay không.

Highlights Tottenham 1-1 Leeds Rạng sáng 12/5, Tottenham hòa Leeds United với tỷ số 1-1 thuộc vòng 36 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD