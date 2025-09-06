Tottenham nhận mức đầu tư khổng lồ

Chủ sở hữu Tottenham gấp rút chi tiền để đầu tư vào đội bóng sau sự rời đi của chủ tịch Daniel Levy.

Tottenham của HLV Thomas Frank nhận mức đầu tư lớn. Ảnh: Reuters.

Theo Telegraph, Tottenham sắp nhận được khoản đầu tư hơn 100 triệu bảng từ Quỹ gia đình Lewis và tập đoàn ENIC, cổ đông lớn nhất của CLB. Động thái này diễn ra ngay sau khi chủ tịch Levy chia tay đội vào ngày 5/9.

Khoản đầu tư khổng lồ này được kỳ vọng giúp Spurs gia tăng sức cạnh tranh trên mọi đấu trường. Các nguồn tin thân cận cho biết, việc có thêm nguồn tài chính là cần thiết để đội bóng có thể xây dựng và phát triển toàn diện ở mọi lĩnh vực. Trong mùa hè vừa qua, Tottenham chi đến hơn 150 triệu bảng để chiêu mộ hàng loạt cầu thủ.

Huấn luyện viên Thomas Frank mong muốn củng cố đội hình hiện tại. Mục tiêu hàng đầu của ông ở kỳ chuyển nhượng mùa đông là tiền đạo Savinho của Man City. Spurs theo đuổi Savinho trong nhiều tuần nhưng không đạt thỏa thuận với Man City.

Sự rời đi của chủ tịch Levy sau 25 năm gắn bó tạo nên cú sốc với người hâm mộ Tottenham. Quyền điều hành CLB hiện sẽ được chuyển giao cho Peter Charrington.

Trong 20 mùa giải gần đây, Spurs có tới 18 lần tham dự các giải đấu châu Âu, khẳng định vị thế ổn định trên bản đồ bóng đá quốc tế dưới sự dẫn dắt của Levy. Ông cũng góp công biến Tottenham thành một thế lực có thể cạnh tranh sòng phẳng cho danh hiệu Premier League lẫn Champions League.

