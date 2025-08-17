Tottenham là đội đầu tiên được hưởng lợi từ luật chống câu giờ mới

Tottenham là đội đầu tiên hưởng lợi từ luật mới của Premier League khi thủ môn Burnley, Martin Dubravka, bị trọng tài thổi phạt lỗi cầm bóng lâu tối 16/8.

Michael Oliver là trọng tài đầu tiên xử lỗi thủ môn cầm bóng lâu theo luật mới

Martin Dubravka trở thành thủ môn đầu tiên tại Premier League phạm luật mới về việc giữ bóng quá lâu trong tay. Thủ thành của Burnley bị thổi phạt ngay ở phút thứ 4 trong trận gặp Tottenham thuộc vòng 1 Premier League mùa 2025/26 khi mất quá nhiều thời gian để phát bóng.

Theo quy định mới, các thủ môn không được phép giữ bóng trong tay quá 8 giây. Trên tinh thần luật mới, trọng tài trao cho Tottenham một quả phạt góc, nhưng Burnley hóa giải thành công.

Quy định mới nằm trong nỗ lực của Ban trọng tài PGMOL nhằm siết chặt tình trạng câu giờ và gia tăng quỹ thời gian bóng thực sự lăn trên sân. Theo đó, trọng tài sẽ quyết định thời điểm thủ môn kiểm soát bóng, rồi bắt đầu đếm ngược tám giây, đồng thời giơ tay báo hiệu để nhắc nhở thủ môn rằng thời gian sắp hết.

Đây chỉ là một trong hàng loạt thay đổi về cách điều hành các trận đấu ở mùa giải này. Ngoài luật mới dành cho thủ môn, trọng tài cũng được yêu cầu mạnh tay trừng phạt các hành vi kéo, giữ trong vòng cấm khi thực hiện đá phạt và phạt góc. Các CLB và HLV cũng được thông báo rằng, mùa này, giới trọng tài sẽ tập trung xử lý tình huống ăn vạ và giả vờ ngã.

Bên cạnh đó, các quyết định mới sẽ chỉ được thảo luận với đội trưởng theo “luật chỉ dành cho đội trưởng”. Điều này nhằm tránh cảnh các cầu thủ vây quanh phản ứng gay gắt mỗi khi trọng tài đưa ra quyết định bất lợi.