Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tottenham là đội đầu tiên được hưởng lợi từ luật chống câu giờ mới

  • Chủ nhật, 17/8/2025 05:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tottenham là đội đầu tiên hưởng lợi từ luật mới của Premier League khi thủ môn Burnley, Martin Dubravka, bị trọng tài thổi phạt lỗi cầm bóng lâu tối 16/8.

Michael Oliver là trọng tài đầu tiên xử lỗi thủ môn cầm bóng lâu theo luật mới

Martin Dubravka trở thành thủ môn đầu tiên tại Premier League phạm luật mới về việc giữ bóng quá lâu trong tay. Thủ thành của Burnley bị thổi phạt ngay ở phút thứ 4 trong trận gặp Tottenham thuộc vòng 1 Premier League mùa 2025/26 khi mất quá nhiều thời gian để phát bóng.

Theo quy định mới, các thủ môn không được phép giữ bóng trong tay quá 8 giây. Trên tinh thần luật mới, trọng tài trao cho Tottenham một quả phạt góc, nhưng Burnley hóa giải thành công.

Quy định mới nằm trong nỗ lực của Ban trọng tài PGMOL nhằm siết chặt tình trạng câu giờ và gia tăng quỹ thời gian bóng thực sự lăn trên sân. Theo đó, trọng tài sẽ quyết định thời điểm thủ môn kiểm soát bóng, rồi bắt đầu đếm ngược tám giây, đồng thời giơ tay báo hiệu để nhắc nhở thủ môn rằng thời gian sắp hết.

Đây chỉ là một trong hàng loạt thay đổi về cách điều hành các trận đấu ở mùa giải này. Ngoài luật mới dành cho thủ môn, trọng tài cũng được yêu cầu mạnh tay trừng phạt các hành vi kéo, giữ trong vòng cấm khi thực hiện đá phạt và phạt góc. Các CLB và HLV cũng được thông báo rằng, mùa này, giới trọng tài sẽ tập trung xử lý tình huống ăn vạ và giả vờ ngã.

Bên cạnh đó, các quyết định mới sẽ chỉ được thảo luận với đội trưởng theo “luật chỉ dành cho đội trưởng”. Điều này nhằm tránh cảnh các cầu thủ vây quanh phản ứng gay gắt mỗi khi trọng tài đưa ra quyết định bất lợi.

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Tú Anh

Martin Dubravka Tottenham Ngoại hạng Anh Martin Dubravka Câu giờ Phát bóng Burnley Phạm luật

  • Tottenham

    Tottenham

    CLB bóng đá Tottenham Hotspur, thường được gọi là Tottenham hoặc Spurs, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp ở Tottenham, London, nước Anh, thi đấu tại Premier League. Tottenham lần đầu tiên vô địch FA Cup vào năm 1901. Tottenham là câu lạc bộ đầu tiên trong thế kỷ 20 đạt được Liên đoàn và FA Cup Double, chiến thắng cả hai cuộc thi trong mùa 1960-61.

    • Thành lập: 5/9/1882
    • Biệt danh: Spurs, Lilywhites, Yids
    • Sân vận động: Wembley

Đọc tiếp

HLV Spurs cung ran, Bissouma tra gia hinh anh

HLV Spurs cứng rắn, Bissouma trả giá

05:55 13/8/2025 05:55 13/8/2025 Thể thao Thể thao

0

HLV Thomas Frank gửi thông điệp cứng rắn ngay trong mùa hè đầu tiên dẫn dắt Tottenham, khi quyết định gạch tên tiền vệ Yves Bissouma khỏi chuyến làm khách PSG ở trận Siêu cúp châu Âu vì thói quen đi muộn nhiều lần.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý