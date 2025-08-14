Tottenham mất Siêu cúp châu Âu theo kịch bản không tưởng

Rạng sáng 14/8, Tottenham dẫn PSG 2-0 đến tận phút 84 nhưng bị gỡ hòa, sau đó gục ngã với tỷ số 3-4 ở loạt luân lưu trận tranh Siêu cúp châu Âu trên sân Bluenergy.

Trước giờ bóng lăn, CĐV dự đoán PSG sẽ có trận đấu nhàn hạ, khi đối thủ chỉ là CLB đứng hạng 17 tại Premier League mùa trước. Mọi thống kê lịch sử cũng ủng hộ thầy trò HLV Luis Enrique, bởi 11 trên 12 nhà vô địch Champions League đã chiến thắng ở trận tranh Siêu cúp châu Âu gần nhất.

Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân vận động Bluenergy trái ngược với kỳ vọng của người hâm mộ. Tottenham thi đấu bay bổng và làm chủ hoàn toàn thế trận. Thậm chí, sức ép "Gà trống" đối mặt trong 45 phút đầu còn dễ dàng hơn nhiều so với những gì họ trải qua trước Man Utd ở chung kết Europa League.

Đoàn quân của HLV Thomas Frank không phải chịu bất kỳ cú sút trúng đích nào. Ở mặt trận tấn công, đại diện Bắc London cho thấy sự hiệu quả từ những tình huống sút xa, bóng bổng.

PSG hoàn toàn bế tắc trước Tottenham trong hiệp một.

Lucas Chevalier, thủ môn mới của PSG có ngày hoạt động vất vả. Dù đã cản được cú dứt điểm hiểm hóc của Richarlison, Joao Palhinha, anh vẫn bất lực trước tình huống băng vào đá bồi của Micky Van de Ven ở phút 40.

Nếu may mắn hơn, Tottenham đã bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2 bàn. Ngay trước khi hiệp một khép lại, Richarlison khiến người hâm mộ PSG thót tim với pha đánh đầu đưa bóng đi trúng cột.

Khi những tính toán của HLV Enrique trong hiệp hai còn chưa kịp phát huy hiệu quả, mành lưới PSG đã rung lên lần thứ 2 ở phút 48. Lại là một pha bóng bổng và tiếp tục là một trung vệ khiến khu vực khán đài của đội bóng Pháp câm lặng.

Từ pha treo bóng của Pedro Porro, Cristian Romero bật cao đánh đầu dũng mãnh. Chevalier chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua cho nhà vô địch Champions League.

Sau bàn thua thứ 2, PSG mới dồn lên tấn công. Đến phút 67, Bradley Barcola sút tung lưới Tottenham từ cự ly gần nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị của Fabian Ruiz, cầu thủ chạm bóng trước đó. Trong lần hiếm hoi có khoảng trống ở phút 71, Ousmane Dembele, ứng viên Quả bóng vàng lại gây thất vọng với pha đặt lòng đưa bóng đi thẳng vào biển quảng cáo.

Đại diện Ligue 1 phải chờ đến phút 85 và lần dứt điểm thứ 10 mới có thể xuyên thủng mành lưới Tottenham. Không phải Dembele, Doue, cái tên vào sân từ ghế dự bị, Lee Kang-in mới là người thắp lại hy vọng với một cú sút chuẩn xác từ sát vạch 16,5 m.

PSG kịp gượng dậy trong hiệp hai.

Khoảng thời gian cuối trận, HLV Frank dùng quyền thay người để gia cố hàng thủ. Tuy nhiên, Tottenham lại không thể bảo toàn lợi thế mong manh, khi để Goncalo Ramos đánh đầu tung lưới ở phút bù giờ thứ 4 của hiệp hai. Hai đội hòa 2-2 sau 90 phút và sẽ bước ngay vào loạt luân lưu theo quy định của UEFA.

Ngay lượt đầu tiên, Vitinha đã sút hỏng. Dù vậy, Tottenham lại tự tay ném đi danh hiệu cấp châu lục bằng hai pha hỏng ăn liên tiếp của Van de Ven và Mathys Tel. Chung cuộc, PSG thắng 4-3 ở loạt luân lưu, qua đó hoàn tất cú ăn 5 lịch sử gồm Ligue 1, Champions League, Siêu cúp Pháp, Siêu cúp châu Âu, Cúp quốc gia Pháp.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.