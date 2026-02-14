Tottenham có HLV mới

Tottenham Hotspur bổ nhiệm Igor Tudor làm HLV tạm quyền đến hết mùa, khi đội bóng chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 5 điểm và cần một cú hích tức thì.

Igor Tudor nhận nhiệm vụ vực dậy Spurs tức thì. Ảnh: Reuters.

Tottenham đưa ra quyết định dứt khoát. Igor Tudor trở thành HLV tạm quyền cho đến hết mùa giải, thay thế Thomas Frank vừa bị sa thải sau thất bại 1-2 trước Newcastle hôm 11/2.

Theo xác nhận từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano và The Independent, chiến lược gia người Croatia chấp nhận thử thách trong bối cảnh Spurs đang chao đảo ở Premier League.

Đội bóng thành London hiện đứng thứ 16, chỉ hơn nhóm xuống hạng 5 điểm. Chuỗi phong độ nghèo nàn với 2 chiến thắng trong 17 trận Premier League khiến ban lãnh đạo không còn kiên nhẫn với Frank, dù thành tích ở Champions League tích cực hơn khi Spurs vào vòng 1/8 với vị trí thứ tư ở giai đoạn League Phase.

Tudor không phải cái tên xa lạ với môi trường đỉnh cao. Cựu trung vệ Croatia từng dẫn dắt Juventus và giúp đội bóng này cán đích trong top 4 Serie A để giành vé dự Champions League.

Tuy nhiên, ông bị sa thải vào tháng 10 sau chuỗi 8 trận không thắng, trong đó có 4 trận Juventus không ghi bàn. Trước đó, Tudor cũng từng kinh qua nhiều CLB như Lazio, Marseille, Udinese, Hellas Verona, Hajduk Split, Galatasaray, PAOK và Kardemir Karabukspor.

Tottenham chọn giải pháp tạm thời trước khi bổ nhiệm HLV chính thức vào mùa hè. Trận đấu kế tiếp của họ diễn ra ngày 22/2, gặp Arsenal, đội đang dẫn đầu Premier League và cũng là kình địch cùng thành phố. Đó sẽ là bài kiểm tra tức thì cho Tudor.

Ở phương án dài hạn, Roberto De Zerbi và Mauricio Pochettino được nhắc đến như những ứng viên tiềm năng. Pochettino hiện dẫn dắt tuyển Mỹ và sẽ hoàn tất chiến dịch World Cup 2026 trước khi đưa ra quyết định tương lai.

Trong thời điểm nhạy cảm, Tottenham cần sự ổn định hơn là những lời hứa. Tudor được trao nhiệm vụ rõ ràng: giữ Spurs ở lại Premier League, trước khi CLB bước vào cuộc tái thiết lớn vào mùa hè.

Highlights Tottenham 1-2 Newcastle Tottenham tiếp tục thể hiện phong độ bạc nhược khi để thua 1-2 trước Newcastle ở vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2.