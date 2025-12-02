Hôm 1/12, cựu tiền đạo Fernando Torres được vinh danh tại Gala trao giải Thể thao 2025 do tờ AS tổ chức.

Torres được vinh danh.

Torres nhận giải thưởng nhờ sự nghiệp thi đấu lẫy lừng, một chặng đường đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha.

Buổi lễ có sự góp mặt của nhiều nhân vật quan trọng trong làng thể thao, trong đó Atletico Madrid cũng có đại diện nổi bật. Chủ tịch Enrique Cerezo và Giám đốc Thể thao Carlos Bucero đã tham dự để chúc mừng Torres, người được xem như biểu tượng lớn nhất của đội bóng trong nhiều thập kỷ qua.

Torres trưởng thành từ lò đào tạo của Atletico và từ lâu đã trở thành cầu thủ được yêu mến nhất tại sân Metropolitano. Trong màu áo đỏ – trắng, anh ra sân 404 trận chính thức, trở thành cầu thủ có số lần khoác áo nhiều thứ 13 trong lịch sử CLB.

Đỉnh cao trong giai đoạn cuối sự nghiệp của Torres tại Atlético chính là chức vô địch Europa League 2018, danh hiệu anh từng mô tả là “giấc mơ trọn vẹn” khi được nâng cúp cùng đội bóng thời niên thiếu.

Ở cấp độ đội tuyển, Torres cũng sở hữu sự nghiệp huy hoàng. Anh là nhà vô địch World Cup 2010, hai lần vô địch Euro (2008 và 2012) cùng đội tuyển Tây Ban Nha, đồng thời để lại nhiều khoảnh khắc mang tính biểu tượng, trong đó có bàn thắng quyết định ở chung kết Euro 2008, mở ra thời kỳ hoàng kim của “La Roja”.

Hiện tại, Torres là HLV của đội Atletico Madrid B, dẫn đầu Primera Federacion Group B (giải hạng ba của bóng đá Tây Ban Nha). Đội có thành tích 8 thắng, 3 hòa, 2 thua sau 13 vòng đấu.

