5 cầu thủ khác nhau ghi bàn trong chiến thắng 5-1 của tuyển Đức truớc Scotland ở trận mở màn EURO 2024 rạng sáng 15/6 (giờ Hà Nội), tuy nhiên Toni Kroos mới gây ấn tuợng nhất.

Đầu tiên, Đức có trận thắng thứ 8 trong các lần ra quân tại EURO và đó là kỷ lục của giải đấu, bỏ xa Pháp – đội mới thắng 6 trận ra quân tại EURO.

Điều kỳ diệu từ số 8

Nhưng số 8 chúng ta nói ở đây là một cái tên quen thuộc: Toni Kroos. Tiền vệ số 8 của Đức không trực tiếp ghi bàn thắng nào và cũng không phải là người kiến tạo bất kỳ bàn nào trong chiến thắng 5 sao của đội nhà. Dù vậy, khả năng đọc trận đấu của Kroos quá tốt.

Trong hiệp 1, ngôi sao từng đoạt 6 Champions League đã chuyền tổng cộng 50 đường và chính xác 100%. Chính cách đọc trận đấu và chia bài đều đặn, hợp lý của Kroos giống như thứ thòng lọng siết dần hàng thủ Scotland khiến đội khách ngộp thở, vùng vẫy và mắc sai lầm.

Trong 45 phút đầu, Scotland thậm chí không tung nổi cú sút nào vì chạy theo đường bóng do Kroos phân phối đã đủ khiến đội hình họ mệt lử.

Trong 50 đuờng chuyền của Kroos trong hiệp 1, tất cả đều chính xác.

HLV Julian Nagelsmann dùng Kroos trên sân thêm 35 phút hiệp 2. Trong thời gian đó, số 8 kịp tung 52 đường chuyển và chỉ chuyền hỏng 1 lần.

Tính trong 80 phút thi đấu, Kroos thực hiện 102 đường chuyển và trong đó có 101 đường chuyền chính xác, đạt tỷ lệ chuẩn trên 99%.

Đó là một kỷ lục được Opta thống kê từ EURO 1980 đến giờ. Trong lịch sử giải đấu, chưa có cầu thủ nào chuyền bóng trên 100 lần trong một trận mà lại có tỷ lệ chính xác cao như Kroos.

Đây chính là con số nhấn chìm Scotland trong trận khai mạc và 5 bàn thắng chỉ là những nhát kết liễu giải thoát cho hàng thủ đội khách khỏi những căng thẳng khi tìm cách chạy theo suy nghĩ của Toni Kroos.

Cầu thủ ghi bàn thắng chỉ là những người khép lại một tình huống còn cầu thủ chia bài, cầu thủ đọc trận đấu như Kroos mới định đoạt trận đấu. Trong vai trò này, cựu sao Real Madrid hoàn thành trên cả xuất sắc trong trận khai mạc.

Cái tầm của người thích đọc

Kroos thích đọc sách. Anh ít nói về sở thích hay thói quen của mình nhưng 7 năm trước trên trang cá nhân, số 8 đã đăng tấm ảnh bản thân cầm cuốn tự truyện Reveal của ca sĩ Robbie Williams với thông tin chỉ có 2 từ “phải đọc”.

Kroos là người ít nói, đọc nhiều nên tính cách đó thể hiện ngay trong 2 từ trên Twitter.

Cuốn sách đó rõ ràng rất dày và nếu để tóm tắt giới thiệu thì người khác sẽ phải dùng rất nhiều câu từ. Còn với Kroos thì chỉ cần 2 từ “phải đọc” là đủ để người ta phải tò mò tìm hiểu cuốn sách.

Ảnh chụp từ trang X của Toni Kroos

Trong lối chơi của Kroos, tiền vệ người Đức không thích rườm rà mà chọn xử lý đơn giản, thông minh và chính xác. Từng đường chuyền của anh giản đơn nhưng nghiêm cẩn như lật mỗi trang sách và nếu cứ xem số 8 lật cả trăm trang thì các đối thủ sẽ rơi vào ảo cảnh rồi bộc lộ sai lầm.

Đường chuyền chính xác từ hướng lăn, vận tốc vừa đủ để Vinicius "nhắm mắt cũng chạy tới nơi" mở tỷ số tại sân Allianz ở bán kết luợt đi Champions League mùa này, hay tỷ lệ chuyền bóng chính xác đến 99% trận khai mạc EURO là đủ để nói về cái tầm của một người thích đọc như Kroos, từ đọc sách đến đọc trận đấu.

Còn bàn về viết, Kroos là một trong số những người ra sách khủng nhất trong làng cầu thủ. Ngay trong năm 2024, có thể kể ra cuốn “Toni Kroos: A Definitive Exploration Into the Strategic Intelligence and Artistry that Define a Football Legend” của Karen McKie; “Toni Kroos: Rise to Soccer Glory - A Tale of Ambition, Hard Work, and Championship” của Michael Taylor hay “The Professor on the Pitch: Toni Kroos, Mastermind of Modern Football” của Raphael Smith… Các tác giả khi tiếp xúc Toni Kroos nhận ra rằng viết về số 8 vừa dễ mà vừa khó. Dễ vì những lời anh mô tả để họ làm chất liệu viết thì đơn giản như những đường chuyền và phong cách thi đấu của anh.

Nhưng khó là từ những điều đơn giản đó, phải làm sao nắm được nội tâm và suy nghĩ của số 8. Trên sân cỏ, lối chơi đơn giản của Kroos thì ngay đến những HLV đại tài như Pep Guardiola hay Thomas Tuchel dành cả năm cũng không thể nắm bắt và khắc chế được. Vậy thì dễ gì cho các nhà văn muốn khám phá tư duy của Kroos.

Và sau khi viết câu chuyện lịch sử giúp Real Madrid giành danh hiệu Champions League thứ 15, Kroos đang viết tiếp câu chuyện lịch sử chinh phục EURO thứ 4 cho tuyển Đức. Chưa biết phần kết ra sao nhưng chương đầu trước Scotland rất hoành tráng.

