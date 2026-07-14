Tống Uy Long 'phân thân'

Từ Lôi Tu Viễn trầm tĩnh trong “Thiên hương” đến Trần Dị bụi bặm trong “Chó hoang và xương”, Tống Uy Long cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh qua hai vai diễn phát sóng song song.

Chỉ trong hai ngày đầu tháng 7, Tống Uy Long đã lần lượt xuất hiện trên FPT Play với hai hình ảnh trái ngược. Đó là một “thiếu chủ” mang sứ mệnh gia tộc nặng nề trong Thiên hương và chàng trai gai góc mang vết thương tuổi thơ trong thập niên 1990 của Chó hoang và xương.

“Thiên Hương”

Trong bộ phim Thiên hương lên sóng từ ngày 4/7, Tống Uy Long thủ vai Lôi Tu Viễn - thiếu chủ tộc Dạ Xoa - mang vẻ ngoài trầm tĩnh, lạnh lùng nhưng gánh trên vai nhiệm vụ có thể xoay chuyển tam giới. Khác với những “vũ khí” quen thuộc của dòng tiên hiệp, Thiên Hương xây dựng một năng lực kỳ lạ làm trục xuyên suốt: Mùi hương - thứ vừa là báu vật vừa là lời nguyền đối với người sở hữu.

Lôi Tu Viễn mang vẻ ngoài trầm tĩnh, lạnh lùng.

Đồng hành cùng Lôi Tu Viễn là Khương Lê Phi (Cúc Tịnh Y), cô gái mồ côi tộc Thanh Khâu mang mùi hương khiến cả thiên hạ mơ ước. Trong lần tái hợp thứ 2 sau Thư sinh xinh đẹp (2020) và phim điện ảnh Tôi yêu miêu tinh nhân (2021), cặp đôi tiếp tục cho thấy sự ăn ý quen thuộc ở các phân đoạn tình cảm. Mối quan hệ giữa hai nhân vật Lôi Tu Viễn và Khương Lê Phi không đơn thuần là tình yêu lãng mạn, mà gắn liền với những ràng buộc số mệnh, buộc cả hai phải lựa chọn giữa hạnh phúc cá nhân và sự bình yên trong thế giới tiên - yêu - ma.

Ở vai diễn này, Tống Uy Long gây chú ý với tạo hình mang nét nam tính, phóng khoáng, cùng ánh nhìn sắc sảo đúng chất một nhân vật tiên hiệp, khác hẳn hình mẫu thư sinh nho nhã từng thể hiện ở các dự án trước đó. Về diễn xuất, Tống Uy Long chọn lối tiết chế lời thoại, để biểu cảm và khí chất nhân vật dẫn dắt cảm xúc.

Trước khi lên sóng, Thiên hương đã cán mốc 5 triệu lượt đặt xem trước trên các nền tảng tại quê nhà. Đây là thành tích đáng nể đối với tác phẩm Hoa ngữ áp dụng hình thức công bố lịch phát sóng ngay trong ngày hoặc trước một ngày rồi lập tức chiếu. Phim tiếp tục vươn lên vị trí số một bảng xếp hạng phim truyền hình của Maoyan, đồng thời vượt mốc 9.500 điểm nhiệt.

Tống Uy Long và Cúc Tịnh Y trong “Thiên hương”.

Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên hương bách mị của tác giả Thập Tứ Lang. Đứng sau tác phẩm là đạo diễn Cúc Giác Lượng, người từng ghi dấu ấn với siêu phẩm Trường nguyệt tẫn minh. Bên cạnh sức hút của cặp đôi chính, bối cảnh, trang phục và tạo hình cổ trang được đầu tư kỹ lưỡng của phim cũng là yếu tố góp phần giữ chân người xem qua từng tập.

“Chó hoang và xương”

Nếu Lôi Tu Viễn thuộc về thế giới tiên hiệp kỳ ảo, nhân vật Trần Dị trong Chó hoang và xương mang đến một hình ảnh Trần Uy Long hoàn toàn đối lập, gai góc, ít nói và bất cần hơn. Phim lấy bối cảnh một thị trấn nhỏ miền nam Trung Quốc thập niên 1990, nơi Trần Dị và Miêu Tĩnh (Trương Tịnh Nghi) lớn lên cùng nhau sau cuộc tái hôn của cha mẹ, trước khi một vụ phóng hỏa buộc cả hai phải xa cách.

Gặp lại nhau sau 6 năm, lúc này Trần Dị đang điều hành một phòng bida, còn Miêu Tĩnh trở về làm công việc kiểm toán tại một công ty vận tải. Từ đây, cả hai cùng lần theo những manh mối liên quan đến vụ án năm xưa và bắt tay cảnh sát đối đầu với một đường dây buôn lậu.

Tình yêu của Trần Dị và Miêu Tĩnh được khắc họa tự nhiên, day dứt.

Trong ngày đầu phát sóng, Chó hoang và xương đã vượt mốc 20 triệu lượt xem tại Trung Quốc chỉ sau 2 giờ, cùng 5,2 triệu lượt đặt xem trước, thiết lập kỷ lục mới cho dòng phim ngôn tình hiện đại trên nền tảng này. Độ hot trên Douban và Weibo cũng theo đó nhanh chóng leo lên vị trí dẫn đầu.

Vai diễn của Tống Uy Long nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nam diễn viên cho biết đã chủ động tăng khoảng 5 kg cơ bắp, cắt tóc húi cua và để râu để khắc họa một Trần Dị bụi bặm và trưởng thành hơn hẳn hình ảnh thư sinh quen thuộc. Trong phần lớn thời lượng, Tống Uy Long chủ yếu thể hiện tâm trạng nhân vật qua ánh mắt, sự im lặng và những phản ứng nhỏ trước biến cố.

Phản ứng hóa học giữa hai nhân vật chính cũng trở thành một điểm cộng lớn của phim. Mối tình của Trần Dị và Miêu Tĩnh không ngọt ngào vô lý mà được khắc họa tự nhiên, day dứt. Với xuất phát điểm là hai đứa trẻ lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình, tình cảm của họ nảy nở từ những khoảnh khắc âm thầm quan tâm, lặng lẽ bảo vệ đối phương, níu người xem theo dõi những diễn biến của những tập tiếp theo.

Tống Uy Long nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ sự tiến bộ trong diễn xuất.

Độc giả có thể theo dõi Thiên hương và Chó hoang và xương đang phát sóng song song trên FPT Play với lựa chọn thuyết minh hoặc phụ đề tiếng Việt. Độc giả tải ứng dụng FPT Play tại https://fptplay.go.link/hYJKv, đăng ký tài khoản và sở hữu gói dịch vụ để thưởng thức sớm nhất các phim châu Á chiếu song song với phụ đề và thuyết minh.