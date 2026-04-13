Tống Tổ Nhi hẹn hò Lưu Vũ Ninh?

Một tài khoản được cho là của Tống Tổ Nhi đã yêu thích những nội dung liên quan đến Lưu Vũ Ninh. Điều đó làm dấy lên nghi vấn 2 ngôi sao hẹn hò.

Ngày 13/4, tờ Sohu đưa tin Tống Tổ Nhi vướng tin hẹn hò Lưu Vũ Ninh. Lý do là một tài khoản mạng xã hội được cho là của Tống Tổ Nhi đã yêu thích nội dung liên quan đến nữ diễn viên và đồng nghiệp.

Tài khoản này thậm chí theo dõi siêu thoại cặp đôi Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh hơn 1.000 ngày. Tài khoản này cũng từng theo dõi siêu thoại của Tống Tổ Nhi và Nguyễn Kinh Thiên. Nữ diễn viên này từng vướng tin hẹn hò Nguyễn Kinh Thiên.

Thông tin trên lập tức làm dấy lên nghi vấn Tống Tổ Nhi đang hẹn hò Lưu Vũ Ninh. Hai người hợp tác trong bộ phim nổi tiếng Khom lưng. Tuy nhiên, studio của Tống Tổ Nhi phủ nhận thông tin hẹn hò. Phía nữ diễn viên khẳng định nội dung đang lan truyền trên mạng là không đúng sự thật. Studio nhấn mạnh 2 ngôi sao chỉ là bạn bè và đồng nghiệp thân thiện. Họ đề nghị dư luận không nên hiểu sai vấn đề.

Tháng 1/2023, Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh cùng tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình Khom lưng. Quá trình quay phim kết thúc vào tháng 5 cùng năm. Sau đó, Tống Tổ Nhi vướng vào vụ bê bối thuế, khiến sự nghiệp diễn xuất của cô bị đình trệ và gần như bị “phong sát” khỏi ngành giải trí.

Đến khi cuộc điều tra thuế của nữ diễn viên sinh năm 1998 kết thúc và có kết quả, bộ phim mới được công chiếu vào tháng 5/2025. Sau khi phát sóng, phim nhanh chóng được yêu thích. Hai diễn viên cũng sở hữu lượng fan chung đông đảo nhờ sự kết hợp ăn ý, ngọt ngào.