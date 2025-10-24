Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đến Hà Nội

  • Thứ sáu, 24/10/2025 15:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nhận lời mời của Chủ tịch nước, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

Antonio Guterres Lien Hop Quoc anh 1

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đến sân bay quốc tế Nội Bài bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: An Đăng/TTXVN.

Chiều 24/10, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), từ ngày 24 tới 25/10 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Ra Sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.

Tháp tùng Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres có bà Ghada Fathy Ismail Waly, Giám đốc điều hành Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) kiêm Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Vienna (Áo), cùng một số quan chức Liên Hợp Quốc.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sinh năm 1949, quốc tịch Bồ Đào Nha. Ông có bằng Kỹ sư, Học viện Instituto Superior Tecnico; biết các ngôn ngữ: Bồ Đào Nha, Anh, Pháp và Tây Ban Nha.

Ông từng trải qua các vị trí công tác: Người sáng lập ra Hội đồng Người tị nạn Tây Ban Nha, Hiệp hội Người tiêu dùng Tây Ban Nha DECO (đầu thập niên 1970); Thành viên Quốc hội Bồ Đào Nha; Chủ tịch Ủy ban Nghị viện Kinh tế, Tài chính, Kế hoạch; Ủy ban Nghị viện Hành chính lãnh thổ, Đô thị và Môi trường (1976-1993); Thành viên của Hội đồng Nghị viện Hội đồng châu Âu, Chủ tịch Ủy ban Dân số, di cư và người tị nạn (1981-1983); Thành viên của Hội đồng Nhà nước Bồ Đào Nha (1991-2002); Phó chủ tịch Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Quốc tế, kiêm đồng Chủ tịch của Ủy ban châu Phi và sau đó là Ủy ban Phát triển của Tổ chức này (1992-1999); Thủ tướng Bồ Đào Nha (1995-2002); Chủ tịch Tổ chức Xã hội Chủ nghĩa Quốc tế (một tổ chức của các đảng chính trị dân chủ xã hội trên thế giới) (1999-2005); Chủ tịch Hội đồng châu Âu (2000); Thành viên Câu lạc bộ Madrid (một liên minh lãnh đạo dân chủ của các cựu Tổng thống, Thủ tướng của các nước trên thế giới) (từ năm 2002-nay); Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) (2005-2015).

Từ năm 2017 đến nay, ông Antonio Guterres là Tổng Thư ký của Liên Hợp Quốc (người thứ chín giữ vị trí này kể từ khi Liên Hợp Quốc được thành lập).

Ông Antonio Guterres là người có tình cảm đặc biệt với Việt Nam, từng xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Trên cương vị Tổng Thư ký, ông luôn bày tỏ cam kết tăng cường quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc và khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng của Liên Hợp Quốc trên mọi lĩnh vực.

Lần gần nhất, Tổng Thư ký đến thăm chính thức Việt Nam là tháng 10/2022, sau khi tái cử nhiệm kỳ thứ hai (2021-2026).

