Sáng 23/10, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến kiếm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), sẽ diễn ra từ 25-26/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (Mỹ Đình, Hà Nội).

Cùng dự buổi kiểm tra có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội.

Tại buổi tổng duyệt, Chủ tịch nước đã kiểm tra và nghe các đơn vị thực hiện nhiệm vụ báo cáo tổng thể về Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; trong đó có kịch bản điều hành Phiên khai mạc, phương án đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế; nội dung, tiến độ chuẩn bị chương trình nghệ thuật chào mừng; kịch bản chi tiết Phiên mở ký; các hoạt động song phương; phương án tổ chức cho phóng viên, cơ quan báo chí trong nước, quốc tế tác nghiệp và các hoạt động liên quan khác…

Tiếp đó, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì cuộc họp tổng kết rút kinh nghiệm sau buổi tổng duyệt.

Chủ tịch nước Lương Cường kiểm tra tổng duyệt Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết: Thời gian qua, Bộ Ngoại giao với tư cách là cơ quan phối hợp với Bộ Công an và các bộ ngành liên quan đã triển khai các công việc một cách rất tích cực, khẩn trương, đến nay cơ bản đã hoàn thành tiến độ, đáp ứng yêu cầu đặt ra về mặt đối ngoại, thể hiện sự trang trọng, chuyên nghiệp, hiếu khách của Việt Nam.

Đồng chí Thứ trưởng cho biết thêm: Hiện nay có khoảng 110 nước, hơn 10 tổ chức quốc tế tham dự Lễ mở ký, trong đó đã có khoảng 60 đăng ký chính thức ký. Dự kiến sẽ có 60 bài phát biểu tại phiên thảo luận chung, 08 tọa đàm của đại biểu cấp cao; khoảng 20 gian hàng, gian trưng bày của các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ. Số lượng đại biểu nước ngoài tổng số khoảng 1.500 đại biểu sẽ tham dự Lễ mở ký.

Báo cáo thêm về công tác bảo đảm an ninh, trật tự Lễ mở ký: Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng nhấn mạnh: Đánh giá chung hiện nay, công tác đảm bảo an ninh, trật tự Lễ mở ký cơ bản ổn định, các phương án phân luồng giao thông, phương án đón dẫn, các phương án đảm bảo an ninh, trật tự tại nơi diễn ra các sự kiện, nơi lưu trú của các đại biểu… đều được triển khai theo đúng kế hoạch. Sau buổi tổng duyệt, Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đánh giá lại toàn bộ các nội dung liên quan...

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đề nghị, các bộ ngành liên quan gấp rút hoàn thành các phần việc còn lại. Trong đó lưu ý, đảm bảo mỗi sự kiện đều phải có kịch bản chi tiết riêng; đội ngũ liên lạc viên, tình nguyện viên phải tập huấn kỹ lưỡng. Ngoài ra, thành phố Hà Nội cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Lễ mở ký, tạo ấn tượng, không khí cho các đoàn khách nước ngoài đến tham dự sự kiện.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá đây là sự kiện đặc biệt quan trọng; mang ý nghĩa chính trị, đối ngoại sâu sắc; đánh dấu lần đầu tiên một Công ước đa phương toàn cầu trong một lĩnh vực đang được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm gắn với tên Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu tại cuộc họp.

Ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao trách nhiệm, công tác chuẩn bị chủ động, chu đáo theo phân công của các bộ, ngành, đơn vị; đồng thời để chuẩn bị tốt hơn theo đề án đã được phê duyệt, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ kịch bản, đặc biệt là các phần nghi lễ, đón tiếp, an ninh và truyền thông, bảo đảm Lễ mở ký diễn ra trang trọng, chu đáo, thể hiện hình ảnh Việt Nam chủ động, chuyên nghiệp và thân thiện trong hội nhập quốc tế; đồng thời xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ và chất lượng chuẩn bị.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu kết luận.

Chủ tịch nước cũng lưu ý công tác đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế cần thể hiện tinh thần hiếu khách, trọng thị; các đơn vị kỹ thuật, hậu cần và an ninh phải phối hợp chặt chẽ, góp phần vào thành công chung của sự kiện. Cùng với đó, Lễ mở ký lần này cũng là dịp để giới thiệu bạn bè quốc tế về đất nước, con người Việt Nam, các thành tựu của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam và Liên hợp quốc; khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, trách nhiệm, đồng hành, kiên định mục tiêu Liên hợp quốc, do đó, công tác thông tin, tuyên truyền cần phản ánh chính xác, đầy đủ ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện, góp phần nâng cao hình ảnh, vai trò và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.