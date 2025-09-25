Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc sắp đến Hà Nội

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chủ trì Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng, cùng với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và nhiều lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế.

Bộ Ngoại giao cho biết Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" sẽ được tổ chức từ ngày 25-26/10 tại Hà Nội.

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chủ trì Lễ mở ký Công ước cùng với sự tham dự của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres và nhiều lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: AP.

Dự kiến, trong khuôn khổ Lễ mở ký công ước sẽ diễn ra phiên thảo luận toàn thể cấp cao, các tọa đàm bàn tròn cấp cao và các hội nghị bên lề về hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm mạng.

Trong vai trò nước chủ nhà, Việt Nam mong muốn sự kiện trở thành một cột mốc mới trong việc củng cố chủ nghĩa đa phương nói chung và hợp tác toàn cầu chống lại các mối đe dọa an ninh mạng nói riêng.

Công ước là văn kiện pháp lý đầu tiên của LHQ về tư pháp hình sự sau hơn 20 năm, được thiết kế để giải quyết các hình thức tội phạm mạng khác nhau vào thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai.