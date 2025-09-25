Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Tổng thống Zelensky tuyên bố không tái tranh cử nếu chiến sự kết thúc

  • Thứ năm, 25/9/2025 19:55 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/9 khẳng định sẽ không tham gia tái tranh cử nếu xung đột với Nga chấm dứt, nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất hiện nay là kết thúc chiến tranh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo tại Kiev. Ảnh: SCMP

RIA Novosti đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/9 tuyên bố sẽ không tiếp tục ra tranh cử nếu cuộc xung đột với Nga kết thúc.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Axios, ông Zelensky khẳng định: “Nếu chúng tôi chấm dứt chiến tranh với Nga, tôi sẵn sàng không tham gia tái tranh cử, bởi bầu cử không phải mục tiêu của tôi. Tôi luôn muốn, trong giai đoạn khó khăn này, được ở bên đất nước mình, giúp đỡ đất nước mình. Mục tiêu của tôi là chấm dứt chiến tranh”.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ yêu cầu quốc hội Ukraine tổ chức bầu cử nếu nước này đạt được lệnh ngừng bắn với Nga.

Cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào năm 2024 đã bị hoãn lại theo luật thiết quân luật vốn được ban hành tại Ukraine sau khi xung đột với Nga bùng phát năm 2022.

Cuộc thăm dò do Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv thực hiện vào đầu tháng 9 cho kết quả khoảng 59% người dân Ukraine được hỏi tin tưởng vào Tổng thống Zelensky.

Tổng thống Ukraine đã đến Mỹ và phát biểu tại Phiên thảo luận chung Khóa họp 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ở New York ngày 24/9.

Theo hãng thông tấn AFP (Pháp), nhà lãnh đạo Ukraine đã chỉ trích phản ứng chậm chạp và không đầy đủ của các thể chế quốc tế đối với cuộc khủng hoảng ở Ukraine cũng như ở Syria, Gaza và Sudan.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng hợp tác toàn cầu vẫn là yếu tố thiết yếu và "hòa bình phụ thuộc vào tất cả chúng ta".

Trong một diễn biến liên quan, sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky bên lề khóa họp 80 Đại hội đồng LHQ ngày 23/9, Tổng thống Trump đăng lên mạng xã hội Truth Social cho rằng với thời gian, sự kiên nhẫn và hỗ trợ tài chính của châu Âu, đặc biệt là Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Ukraine có thể giành lại quyền kiểm soát các khu vực như trước khi xung đột với Nga nổ ra.Liên minh châu Âu (EU) và NATO đã hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022.

Tổng thống Trump cho biết ông đưa ra quan điểm này sau khi tìm hiểu và nắm được đầy đủ về tình hình quân sự, kinh tế của Nga cũng như Ukraine. Ông đồng thời lưu ý đến rắc rối kinh tế mà cuộc xung đột đang gây ra cho Nga. Ông chủ Nhà Trắng cũng ví Nga như một con "hổ giấy".

Về phần mình, vào ngày 24/9, Nga khẳng định nền kinh tế nước này ổn định. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ bình luận của ông Trump gọi Nga là "hổ giấy". Ông tuyên bố Nga là gấu chứ không phải hổ và không hề có gấu giấy. "Nga chứng tỏ khả năng chống chịu. Nga vẫn duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô", ông Peskov bổ sung.

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-ukraine-tiet-lo-thoi-diem-se-roi-nhiem-so-20250925192907398.htm

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Zelensky Donald Trump Mỹ Pháp Liên Hợp Quốc Trung Đông Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xung đột Nga-Ukraine Nga Ukraine Mỹ Donald Trump bầu cử Ukraine

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Ukraine tuyen bo ban ha cuong kich Su-34 Nga hinh anh

Ukraine tuyên bố bắn hạ cường kích Su-34 Nga

1 giờ trước 19:24 25/9/2025

0

“Một chiếc Su-34 của đối phương đã bị bắn hạ”, Không quân Ukraine thông báo và cho biết vụ việc xảy ra trên mặt trận Zaporizhzhia lúc khoảng 4h sáng 25/9.

Nhung vu khong tac khoc liet nhat lich su hang khong hinh anh

Những vụ không tặc khốc liệt nhất lịch sử hàng không

2 giờ trước 19:06 25/9/2025

0

Từ kẻ khủng bố tàn nhẫn cho tới tên không tặc bí ẩn với động cơ chưa được giải đáp, lịch sử hàng không đã ghi nhận những khoảnh khắc kinh hoàng khi quyền kiểm soát máy bay bị khống chế, thường để lại hậu quả bi thảm.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý