Tổng thống Zelensky tuyên bố không tái tranh cử nếu chiến sự kết thúc

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/9 khẳng định sẽ không tham gia tái tranh cử nếu xung đột với Nga chấm dứt, nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất hiện nay là kết thúc chiến tranh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo tại Kiev. Ảnh: SCMP

RIA Novosti đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/9 tuyên bố sẽ không tiếp tục ra tranh cử nếu cuộc xung đột với Nga kết thúc.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Axios, ông Zelensky khẳng định: “Nếu chúng tôi chấm dứt chiến tranh với Nga, tôi sẵn sàng không tham gia tái tranh cử, bởi bầu cử không phải mục tiêu của tôi. Tôi luôn muốn, trong giai đoạn khó khăn này, được ở bên đất nước mình, giúp đỡ đất nước mình. Mục tiêu của tôi là chấm dứt chiến tranh”.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ yêu cầu quốc hội Ukraine tổ chức bầu cử nếu nước này đạt được lệnh ngừng bắn với Nga.

Cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào năm 2024 đã bị hoãn lại theo luật thiết quân luật vốn được ban hành tại Ukraine sau khi xung đột với Nga bùng phát năm 2022.

Cuộc thăm dò do Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv thực hiện vào đầu tháng 9 cho kết quả khoảng 59% người dân Ukraine được hỏi tin tưởng vào Tổng thống Zelensky.

Tổng thống Ukraine đã đến Mỹ và phát biểu tại Phiên thảo luận chung Khóa họp 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ở New York ngày 24/9.

Theo hãng thông tấn AFP (Pháp), nhà lãnh đạo Ukraine đã chỉ trích phản ứng chậm chạp và không đầy đủ của các thể chế quốc tế đối với cuộc khủng hoảng ở Ukraine cũng như ở Syria, Gaza và Sudan.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng hợp tác toàn cầu vẫn là yếu tố thiết yếu và "hòa bình phụ thuộc vào tất cả chúng ta".

Trong một diễn biến liên quan, sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky bên lề khóa họp 80 Đại hội đồng LHQ ngày 23/9, Tổng thống Trump đăng lên mạng xã hội Truth Social cho rằng với thời gian, sự kiên nhẫn và hỗ trợ tài chính của châu Âu, đặc biệt là Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Ukraine có thể giành lại quyền kiểm soát các khu vực như trước khi xung đột với Nga nổ ra.Liên minh châu Âu (EU) và NATO đã hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022.

Tổng thống Trump cho biết ông đưa ra quan điểm này sau khi tìm hiểu và nắm được đầy đủ về tình hình quân sự, kinh tế của Nga cũng như Ukraine. Ông đồng thời lưu ý đến rắc rối kinh tế mà cuộc xung đột đang gây ra cho Nga. Ông chủ Nhà Trắng cũng ví Nga như một con "hổ giấy".

Về phần mình, vào ngày 24/9, Nga khẳng định nền kinh tế nước này ổn định. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ bình luận của ông Trump gọi Nga là "hổ giấy". Ông tuyên bố Nga là gấu chứ không phải hổ và không hề có gấu giấy. "Nga chứng tỏ khả năng chống chịu. Nga vẫn duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô", ông Peskov bổ sung.