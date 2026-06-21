Tổng thống Zelensky trả huân chương cho Ba Lan giữa căng thẳng lịch sử

Tổng thống Volodymyr Zelensky trả lại huân chương cao quý nhất của Ba Lan sau khi bị tước danh hiệu, làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa hai đồng minh về vấn đề lịch sử Thế chiến II.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đăng hình ảnh chiếc huân chương được gửi trả từ một bưu điện ở Kyiv.

Theo Financial Times ngày 21/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã quyết định trả lại Huân chương Đại bàng Trắng, phần thưởng cấp nhà nước cao quý nhất của Ba Lan, sau khi Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tước danh hiệu này trong bối cảnh tranh cãi liên quan đến lịch sử thời Thế chiến II.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky cho biết sẽ không tranh cãi về quyết định của phía Ba Lan, nhưng đồng thời nhấn mạnh Ukraine xứng đáng nhận được sự tôn trọng lớn hơn từ quốc gia láng giềng.

“Chúng tôi tin rằng Huân chương Đại bàng Trắng được trao năm 2023 là dành cho nhân dân Ukraine và quân đội Ukraine. Tôi tin rằng tương lai sẽ chứng minh sự tôn trọng mà người Ukraine xứng đáng nhận được”, ông Zelensky viết.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đăng hình ảnh chiếc huân chương được gửi trả từ một bưu điện ở Kyiv. Ông đồng thời chỉ ra rằng một số nhân vật gây tranh cãi trong lịch sử như lãnh đạo phát xít Italy Benito Mussolini, Nữ hoàng Nga Catherine II hay cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroder vẫn giữ được phần thưởng này.

Căng thẳng giữa Kyiv và Vácsava bùng phát từ tháng trước khi Tổng thống Zelensky đổi tên một đơn vị lực lượng đặc nhiệm Ukraine thành “Những anh hùng UPA”, tức Quân đội Nổi dậy Ukraine.

UPA được nhiều người Ukraine xem là lực lượng đấu tranh cho nền độc lập dân tộc, song tại Ba Lan tổ chức này vẫn là chủ đề nhạy cảm do vai trò trong vụ thảm sát Volhynia thời Thế chiến II. Theo các ước tính lịch sử, khoảng 100.000 người Ba Lan đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công diễn ra trên vùng lãnh thổ nay thuộc Ukraine.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Ukraine năm 2022, Ba Lan từng là một trong những đồng minh tích cực nhất của Kyiv, cung cấp viện trợ quân sự và tiếp nhận hàng triệu người tị nạn Ukraine.

Tuy nhiên, tranh cãi liên quan đến UPA đã tác động tiêu cực lên quan hệ song phương và đe dọa ảnh hưởng tới hội nghị quốc tế về tái thiết Ukraine sau chiến tranh dự kiến diễn ra tại thành phố Gdansk của Ba Lan trong thời gian tới.

Việc ông Zelensky chủ động trả lại huân chương được cho là có thể giúp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tránh rơi vào tình thế khó xử. Dù từng chỉ trích Ukraine không tôn trọng “sự nhạy cảm lịch sử” của Ba Lan, ông Tusk vẫn nhiều lần kêu gọi hai bên hạ nhiệt căng thẳng và tránh tạo lợi thế cho Nga.

Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha gọi quyết định của Tổng thống Nawrocki là một “sai lầm chiến lược” chỉ mang lại lợi ích cho Moskva. Ông cũng tuyên bố sẽ trả lại huân chương của Ba Lan mà mình nhận được vào năm 2022.

Trước đó, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov đã tới Vácsava nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng nhưng không đạt kết quả, khi phía Ba Lan tiếp tục yêu cầu Kyiv hủy bỏ việc sử dụng tên gọi UPA cho đơn vị đặc nhiệm.

Sau quyết định của Tổng thống Nawrocki, nhiều quan chức Ukraine khác cũng tuyên bố từ bỏ các phần thưởng do Ba Lan trao tặng. Ông Budanov cho biết sẽ trả lại Huân chương Công trạng nhận được năm 2025. Ba cựu tổng thống Ukraine gồm Leonid Kuchma, Viktor Yushchenko và Petro Poroshenko cũng thông báo từ bỏ Huân chương Đại bàng Trắng từng được trao trong nhiệm kỳ của họ.

Diễn biến mới nhất cho thấy những bất đồng lịch sử kéo dài giữa hai nước vẫn có thể nhanh chóng trở thành vấn đề ngoại giao, bất chấp mối quan hệ hợp tác chặt chẽ được xây dựng kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.