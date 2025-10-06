Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng thống Ukraine đề xuất ngừng bắn trên không

  • Thứ hai, 6/10/2025 08:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 5/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ tin tưởng một lệnh ngừng bắn trên không là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Nga đang triển khai đợt tấn công quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng của quốc gia láng giềng Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong bài đăng trên kênh Telegram, Tổng thống Zelensky khẳng định một lệnh ngừng bắn đơn phương trên không là hoàn toàn khả thi và lệnh ngừng bắn này có thể mở đường cho một giải pháp ngoại giao thực sự.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh rằng cần tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ và triển khai nhanh các thỏa thuận quốc phòng, đặc biệt là về phòng không.

Truyền thông Nga đánh giá đây có thể là sự thay đổi trong đường lối chính sách của Kyiv trong bối cảnh Moskva thực hiện cuộc tấn công lớn vào các doanh nghiệp công nghiệp quân sự, cơ sở hạ tầng khí đốt và điện của Ukraine, với sự hỗ trợ của vũ khí chính xác tầm xa.

Giới chức cấp cao Nga cho biết tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị tấn công và có thể gây khó khăn lớn cho Ukraine trong bối cảnh thời tiết lạnh giá.

Trước đó cùng ngày, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết cuộc không kích của Nga trong đêm 4/10 đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng ở khu vực Zaporizhzhia thuộc Đông Nam và Chernihiv ở miền Bắc.

Một số lượng lớn hộ gia đình ở Zaporizhzhia đã bị mất điện. Bộ Năng lượng đang phải áp dụng biện pháp cắt điện khẩn cấp tại các vùng Chernihiv và Sumy.

Ngoài ra, các nguồn tin cho biết có ít nhất 5 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong cuộc tấn công này.

