Tổng thống Trump tiếp tục đe dọa Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra các lời đe dọa nhằm vào Tehran, cảnh báo rằng “rất nhiều tàu chiến” đang hướng tới khu vực.

Kênh RT của Liên bang Nga tối 23/1, theo giờ địa phương, cho biết Washington đang theo dõi “rất sát” tình hình tại Iran và Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như tái khởi động các lời đe dọa sử dụng vũ lực đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này liên quan đến cách Tehran xử lý làn sóng bất ổn bạo lực.

Theo RT, Iran gần đây hứng chịu các cuộc biểu tình quy mô lớn do khó khăn kinh tế và sự sụp đổ của đồng nội tệ.

Các cuộc biểu tình nhanh chóng mang màu sắc chính trị và bạo lực, trong đó Tehran cáo buộc sự can thiệp của Mỹ và Israel, cũng như sự xâm nhập của các phần tử “khủng bố”, là nguyên nhân gây ra tình trạng hỗn loạn.

Theo các số liệu chính thức mới nhất, hơn 3.000 người đã thiệt mạng trong bạo lực, trong đó có gần 700 “khủng bố”.

Tehran nhiều lần cáo buộc các nhóm vũ trang có tổ chức đã nhận chỉ đạo, vũ khí và các trang thiết bị khác từ nước ngoài, đồng thời được trả tiền để thực hiện các hành vi bạo lực nhằm vào quan chức chính phủ và tài sản công.

Tổng thống Mỹ đã nhiều lần đe dọa Iran bằng khả năng hành động quân sự, thậm chí nói với những người biểu tình rằng “sự hỗ trợ đang trên đường tới”.

Cuối tuần trước, ông Trump dường như hạ giọng, cho rằng mình đã “tự thuyết phục” bản thân không tấn công Iran.

Tuy nhiên, vào ngày 23/1, nàh lãnh đạo Mỹ một lần nữa cảnh báo Tehran rằng Washington đang “theo dõi chặt chẽ” tình hình trong nước Iran, dù ông nói rằng Mỹ “không muốn thấy bất cứ điều gì xảy ra” ở đó.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Trump nói: “Chúng tôi có một hạm đội khổng lồ đang tiến theo hướng đó… và có thể chúng tôi sẽ không phải sử dụng đến… chúng tôi có rất nhiều tàu đang đi theo hướng đó, chỉ để phòng trường hợp”.

Mặc dù Lầu Năm Góc chưa xác nhận các phát biểu của ông Trump về việc điều động hạm đội, nhưng nhiều báo cáo truyền thông cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay do USS Abraham Lincoln dẫn đầu đã được điều tới Trung Đông từ Biển Đông. Nhóm tàu này cùng các tàu hộ tống hiện đang ở Ấn Độ Dương.

Ngoài ra, nhiều nguồn theo dõi hàng không cho biết đã ghi nhận sự di chuyển của thêm nhiều máy bay chiến đấu và máy bay hỗ trợ, bao gồm cả máy bay tiếp dầu trên không, tới các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Một số chuyên gia diễn giải các động thái tái triển khai này như những dấu hiệu cho thấy khả năng sắp xảy ra một hành động quân sự nhằm vào Tehran.