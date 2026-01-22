Tổng thống Trump thông báo về thoả thuận chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Ukraine hiện đã “khá gần”, đồng thời nói rằng ông sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 22/1.

Theo Kênh RT của Liên bang Nga tối 21/1, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thuỵ Sĩ) hôm 21/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Moskva và Kyiv đang tiến gần tới một thỏa thuận kết thúc cuộc xung đột, đồng thời cho biết cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ diễn ra cùng ngày với chuyến thăm Moskva của một nhóm các nhà đàm phán Mỹ.

Mỹ đã khởi động các nỗ lực trung gian hòa giải sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025. Kể từ đó, các quan chức Mỹ đã tiến hành nhiều vòng đàm phán với các đối tác Liên bang Nga và Ukraine. Dù đến nay vẫn chưa đạt được đột phá rõ rệt, nhưng các bên đều mô tả các cuộc gặp là “mang tính xây dựng” và ghi nhận đã có một số tiến triển.

Khi được hỏi về tiến trình hòa bình cho Ukraine, Tổng thống Trump trả lời rằng: “Tôi nghĩ tôi có thể nói rằng chúng ta đang khá gần. Tôi tin rằng họ (Liên bang Nga và Ukraine) hiện đang ở thời điểm có thể ngồi lại với nhau và hoàn tất một thỏa thuận”.

Nhà lãnh đạo Mỹ không đi sâu vào các chi tiết của một thỏa thuận tiềm năng, nhưng cho rằng việc đạt được thỏa thuận đòi hỏi phải duy trì một “sự cân bằng khó khăn”.

Theo ông Trump, đã có những thời điểm một bên “đã sẵn sàng” cho thỏa thuận, trong khi bên kia lại cho rằng các điều kiện là không thể chấp nhận được, và ngược lại.

Các nỗ lực hòa bình do Mỹ làm trung gian đã được đẩy mạnh vào cuối năm ngoái. Bản kế hoạch hòa bình ban đầu của ông Trump bị rò rỉ cho truyền thông hồi tháng 11/2025 bao gồm việc Kyiv phải nhượng lãnh thổ cho Moskva, từ bỏ khát vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cùng một số nội dung khác.

Đến tháng 12/2025, Ukraine và các đồng minh châu Âu đã đưa ra một đề xuất đối ứng, trong đó làm sai lệch đáng kể dự thảo ban đầu của Mỹ và bị Liên bang Nga coi là không thể chấp nhận.

Moskva vẫn khẳng định họ “hoàn toàn sẵn sàng” giải quyết xung đột, với điều kiện các mối quan ngại an ninh cốt lõi của mình được đáp ứng.

Vào hôm 20/1, Đặc phái viên của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev đã có cuộc gặp với đặc phái viên lưu động của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và con rể ông Trump là Jared Kushner bên lề WEF.

Sau các cuộc gặp với đặc phái viên lưu động của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và con rể ông Trump là Jared Kushner, theo hãng tin AFP của Pháp, Đặc phái viên Nga nói với báo chí rằng “các cuộc gặp mang tính xây dựng”, và ngày càng có nhiều người nhận ra rằng lập trường của Moskva là đúng.

Trước đó, hãng tin Reuters của Anh đưa tin rằng ông Dmitriev sẽ tiến hành các cuộc trao đổi với các quan chức Mỹ bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thuỵ Sĩ.

Điện Kremlin cũng cho biết họ sẽ tiếp tục đón hai ông Witkoff và Kushner tại Moskva để thảo luận thêm, dù thời điểm cụ thể vẫn chưa được ấn định.

Các đại diện của Liên bang Nga đã không được mời tham dự các kỳ họp Davos kể từ khi WEF cắt đứt quan hệ với Moskva vào tháng 3/2022.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi vào hôm 17/1, một phái đoàn Ukraine đã tới Miami để hoàn tất việc ký kết hai văn kiện hòa bình then chốt với phái đoàn Mỹ, liên quan đến các bảo đảm an ninh mang tính ràng buộc cho Ukraine và một khuôn khổ tái thiết - thịnh vượng sau chiến tranh trị giá 800 tỷ USD .

Trước thềm các cuộc trao đổi, Tổng thống Volodymyr Zelensky tỏ ra lạc quan, thậm chí còn nói rằng ông hy vọng các văn kiện này sẽ được ký kết bên lề WEF tại thị trấn nghỉ dưỡng Davos trên dãy Alps của Thụy Sĩ trong tuần này.

Tuy nhiên, giai đoạn sau cuộc gặp tại Miami lại chứng kiến một sự im lặng đáng chú ý, khi các quan chức Mỹ không đưa ra bất kỳ thông báo, tuyên bố hay thậm chí là sự xác nhận công khai nào về các cuộc thảo luận, trong khi phái đoàn Ukraine mô tả “những cuộc tham vấn đáng kể” trên các bài đăng mạng xã hội của họ.

Trả lời câu hỏi của báo The Kyiv Post hôm 20/1, Tổng thống Zelensky cho biết mặc dù vậy, các cuộc đàm phán vẫn chưa rơi vào “ngõ cụt”.