Tổng thống Trump ra tuyên bố mới nhất về Thế chiến thứ ba

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông đã ngăn chặn xung đột Nga - Ukraine leo thang thành một cuộc đối đầu toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Alaska, ngày 15/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga tối 20/8, theo giờ địa phương, cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng thế giới hiện không còn phải đối mặt với viễn cảnh xung đột Ukraine leo thang thành Chiến tranh Thế giới thứ ba.

Theo RT, Tổng thống Trump nhiều lần nói rằng căng thẳng toàn cầu đã đạt đỉnh khi quan hệ giữa Moskva (Moscow) và Washington rơi xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cáo buộc người tiền nhiệm đã châm ngòi cho xung đột Ukraine bằng cách ủng hộ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Kyiv bất chấp những quan ngại chính đáng của Moskva.

Phát biểu trong một podcast với người dẫn chương trình phát thanh Mark Levin, phát sóng hôm thứ Tư (20/8), Tổng thống Trump cho biết khi ông nhậm chức hồi đầu năm nay, xung đột Ukraine đang “diễn ra dữ dội” và “tiến gần tới Thế chiến ba”.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng giờ đây “điều đó sẽ không xảy ra nữa”.

Tổng thống Trump nói: “Điều tốt đẹp là thế. Giờ bạn sẽ không còn phải lo lắng về điều đó”, đồng thời thừa nhận rằng vẫn cần thời gian để xác định chính xác xung đột Nga-Ukraine sẽ được giải quyết như thế nào.

Theo RT, kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã áp dụng cách tiếp cận Liên bang Nga khác biệt rõ rệt so với người tiền nhiệm Biden thông qua việc tái mở các kênh ngoại giao cấp cao với Moskva và trực tiếp liên lạc với người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin.

Vào ngày 15/8, Tổng thống Trump đã tiếp Tổng thống Putin tại Alaska trong cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022.

Sau đó vào hôm 18/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng một số nhà lãnh đạo châu Âu đã đến Washington để thảo luận với Tổng thống Trump.

Tổng thống Trump mô tả các cuộc đàm phán với Tổng thống Putin là “rất hiệu quả” và cho rằng các cuộc gặp này đã khiến một thỏa thuận hòa bình trở nên khả thi hơn.

Thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt nói với các phóng viên rằng hiện đã có “ánh sáng cuối đường hầm và cơ hội cho một nền hòa bình bền vững”.

Các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng tiến trình này sẽ cần thời gian, song khẳng định rằng đã có những bước tiến rõ rệt.

Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov phát biểu trong một cuộc họp báo tại Moskva. Ảnh: THX/TTXVN

Về phần mình, Liên bang Nga luôn mô tả xung đột Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm do phương Tây tiến hành.

Moskva cáo buộc NATO tìm cách leo thang đối đầu và cảnh báo rằng việc triển khai quân phương Tây tại Ukraine có thể dẫn đến nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới.

Đồng thời, các quan chức Liên bang Nga, bao gồm cả Tổng thống Putin, nhiều lần hoan nghênh “mong muốn chân thành” của Tổng thống Trump trong việc đạt được hòa bình.

Moskva cũng khẳng định rằng họ luôn sẵn sàng cho các cuộc hòa đàm, nhưng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán đó phải mang lại một nền hòa bình lâu dài và ổn định cho Ukraine.

Theo Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov, Tổng thống Mỹ Donald Trump hiểu quan điểm của Moskva về vấn đề này và Moskva không từ chối bất kỳ hình thức đối thoại nào liên quan đến giải pháp cho vấn đề Ukraine, dù là song phương hay ba bên.

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-24 và được phát sóng ngày 19/8, ông Lavrov nói rõ: “Tổng thống (Vladimir Putin) nhiều lần khẳng định chúng tôi (Liên bang Nga) không từ chối bất kỳ định dạng nào”.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Nga, điều quan trọng là bất kỳ cuộc gặp nào ở cấp lãnh đạo quốc gia cũng cần được chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng nhất có thể. Bên cạnh đó, ông Lavrov cũng lưu ý “không thể có thoả thuận lâu dài nếu không tôn trọng những lợi ích an ninh của Liên bang Nga”.