Tổng thống Trump nói Ukraine vô ơn

Tổng thống Mỹ Donald Trump “khá hài lòng” với những tiến triển trong đàm phán hòa bình cho Ukraine. Nhưng ông chỉ trích lãnh đạo Ukraine vô ơn trước những nỗ lực của Mỹ.





Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ngày 28/2/2025. Ảnh: Reuters

Báo The Kyiv Independent tối 23/11, theo giờ địa phương, dẫn phát biểu cùng ngày của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump “khá hài lòng” với tiến triển đạt được tại các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ.

Theo The Kyiv Independent, phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ đưa ra trong bối cảnh châu Âu được cho là đã đưa ra một bản phản đề xuất đối với kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn - vốn bị chỉ trích là quá ưu ái Liên bang Nga.

“Hôm nay, và chúng tôi đã trao đổi với ông ấy (Tổng thống Mỹ Donald Trump), tôi nghĩ ông ấy khá hài lòng với những báo cáo mà chúng tôi gửi về mức độ tiến bộ đạt được”, ông Rubio nói với báo giới tại Thụy Sĩ.

“Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều nhận thức rằng để đi đến chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến, Ukraine phải cảm thấy an toàn và chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ bị xâm lược hoặc tấn công một lần nữa”, Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump chỉ trích Ukraine và châu Âu về cách họ xử lý tiến trình hòa bình, trong bối cảnh Mỹ tăng cường nỗ lực thúc đẩy đạt được thỏa thuận.

“Lãnh đạo Ukraine đã thể hiện sự vô ơn hoàn toàn đối với những nỗ lực của chúng tôi, và châu Âu thì vẫn tiếp tục mua dầu từ Nga”, Tổng thống Trump viết.

Ngoại trưởng Rubio cho biết kế hoạch hòa bình là một “tài liệu động”, vẫn đang tiếp tục được chỉnh sửa khi đàm phán tiến triển.

“Chỉ vì nó được in ra giấy không có nghĩa là nó đã hoàn tất; bạn nhận ý kiến đóng góp, rồi dựa vào đó điều chỉnh, rồi lại nhận thêm ý kiến”, ông Rubio nói.

Ngày 22/11, Tổng thống Trump cũng tuyên bố bản đề xuất hòa bình ban đầu không phải là “lời đề nghị cuối cùng” của Washington dành cho Ukraine, trong bối cảnh có lo ngại rộng rãi rằng Kyiv đang bị ép phải chấp nhận một thỏa thuận bất lợi.

Thời hạn ấn định ban đầu là ngày 27/11 cũng có thể được gia hạn vài ngày, ông Rubio nói thêm, bày tỏ sự “lạc quan” rằng đồng thuận có thể đạt được “trong một khoảng thời gian rất hợp lý, rất sớm”.

“Dù là thứ Năm, thứ Sáu, thứ Tư, hay thứ Hai tuần sau, chúng tôi muốn nó xảy ra sớm, bởi vì nhiều người đang mất mạng”, ông Rubio nói.

Trước đó, Tổng thống Trump nói rằng Ukraine phải đưa ra quyết định trước Lễ Tạ ơn ở Mỹ, tức là ngày 27/11.

Phản ứng với kế hoạch hoà bình 28 điểm do Nhà Trắng soạn thảo, phát biểu tại cuộc họp với Hội đồng An ninh hôm 21/11, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho biết kế hoạch giải quyết xung đột Ukraine của Mỹ chính là phiên bản cập nhật của đề xuất được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào ngày 15/8.

Tổng thống Putin nói: “Trong quá trình thảo luận, phía Mỹ yêu cầu chúng tôi đưa ra một số nhượng bộ nhất định”, đồng thời nhắc lại rằng tại Anchorage, Moskva đã xác nhận sự đồng ý với các đề xuất hòa bình. Tuy nhiên, sau cuộc hội đàm ở Alaska, phía Mỹ đã tạm dừng vì Ukraine bác bỏ kế hoạch của Tổng thống Trump.

Tổng thống Putin cho biết Moskva đã nhận được văn bản kế hoạch mới của Tổng thống Trump, nhưng vẫn chưa thảo luận “chi tiết” về nó.

Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh: “Tôi tin rằng nó cũng có thể trở thành nền tảng cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng”.