Mỹ, Ukraine đạt tiến triển về đàm phán kế hoạch hòa bình

Các đại diện của Mỹ và Ukraine ngày 23/11 xác nhận cuộc đàm phán của hai bên tại Geneva (Thụy Sĩ) về kế hoạch 28 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine đã “đạt được tiến triển”, song các chi tiết vẫn chưa được hoàn thiện do cần thu hẹp những bất đồng.





Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Sau cuộc họp giữa phái đoàn Ukraine và các cố vấn an ninh quốc gia của Anh, Pháp và Đức, phía Kyiv đã tham gia cuộc đàm phán song phương với các đại diện Mỹ.

Tối cùng ngày (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và ông Andriy Yermak - Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine - đã tổ chức họp báo và đưa ra các tuyên bố riêng rẽ.

Ngoại trưởng Rubio cho biết cuộc đàm phán đã diễn ra một cách “hiệu quả và có ý nghĩa nhất” kể từ khi quá trình này bắt đầu, đồng thời lưu ý các phái đoàn đã thảo luận từng điểm chính và đạt được “tiến triển tốt”. Hai bên đang xem xét các đề xuất được nêu ra trong cuộc đàm phán và nỗ lực thu hẹp một số bất đồng còn lại.

Theo Ngoại trưởng Rubio, cả phía Mỹ và Ukraine đang tiến gần hơn đến một văn kiện mà hai bên có thể thống nhất, mặc dù kết quả cuối cùng vẫn cần sự chấp thuận của tổng thống hai nước.

Về phần mình, ông Yermak mô tả cuộc đàm phán với các đại diện Mỹ là “rất hiệu quả”, khẳng định hai bên đã đạt được “tiến triển rất tốt” hướng tới mục tiêu đạt được “nền hòa bình công bằng và lâu dài”. Hai bên sẽ tiếp tục thảo luận các đề xuất trong những ngày tới và cũng sẽ phối hợp với các đối tác châu Âu khi tiến trình này tiếp tục.

Theo hãng tin Reuters của Anh, trong bài phát biểu hằng đêm, Tổng thống Zelensky tiết lộ ngày 24/11 sẽ là một “ngày bận rộn”, khi phái đoàn Ukraine bảo vệ “lợi ích của Ukraine”.

Ông Zelensky nói: “Ngày mai cũng sẽ là một ngày bận rộn. Chúng tôi đang bảo vệ lợi ích của Ukraine, và điểm mạnh trong lập trường của chúng tôi, trong lập trường lấy đất nước làm trọng tâm, trong lập trường của người dân Ukraine, chính là đó là lập trường chung của tất cả chúng ta. Sự đoàn kết của người dân Ukraine trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia, nền độc lập và chủ quyền, đó chính là điều mang lại hiệu quả”.

Ông Zelensky cho biết thêm: “Phái đoàn Ukraine đã được giao chỉ thị, họ đang đi theo định hướng đó, và điều rất quan trọng là chúng ta không để xuất hiện những tín hiệu đối nghịch, những tín hiệu không mang tính Ukraine phát ra từ Ukraine”.

Theo Reuters, các quan chức Ukraine, Mỹ và châu Âu đã gặp nhau tại Geneva (Thuỵ Sĩ) vào ngày 23/11 để thảo luận về dự thảo kế hoạch hoà bình 28 điểm do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột Ukraine, sau khi Kyiv và các đồng minh bày tỏ lo ngại về những gì họ coi là các nhượng bộ lớn đối với Liên bang Nga và yêu cầu sửa đổi.

Báo The Kyiv Independent tối 23/11, theo giờ địa phương, dẫn phát biểu cùng ngày của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump “khá hài lòng” với tiến triển đạt được tại các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra ở Geneva.

Theo The Kyiv Independent, phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ đưa ra trong bối cảnh châu Âu được cho là đã đưa ra một bản phản đề xuất đối với kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn - vốn bị chỉ trích là quá ưu ái Liên bang Nga.

“Hôm nay, và chúng tôi đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump, tôi nghĩ ông ấy khá hài lòng với những báo cáo mà chúng tôi gửi về mức độ tiến bộ đạt được”, ông Rubio nói với báo giới tại Thụy Sĩ.

“Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều nhận thức rằng để đi đến chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến, Ukraine phải cảm thấy an toàn và chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ bị xâm lược hoặc tấn công một lần nữa”, Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.