Hôm nay Mỹ, Ukraine, châu Âu họp bàn kế hoạch hòa bình

Các quan chức cấp cao của Mỹ, Ukraine cùng các cố vấn an ninh quốc gia từ Pháp, Anh và Đức sẽ nhóm họp tại Geneva vào hôm nay (23/11) để thảo luận về kế hoạch chấm dứt xung đột Nga - Ukraine do Washington đề xuất.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số lãnh đạo châu Âu đang gấp rút sửa lại kế hoạch hòa bình mới của Mỹ. Ảnh: Reuters

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Marco Rubio dự kiến tới Geneva trong ngày hôm nay để tham dự cuộc họp. Ukraine cũng xác nhận cử đại diện tham dự cuộc họp này.

Trước đó hôm 22/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Tổng thống Ukraine Zelensky có thời hạn đến ngày 27/11 để đưa ra phản hồi về việc chấp nhận hoặc bác bỏ kế hoạch 28 điểm. Kế hoạch này kêu gọi Ukraine nhượng lại một phần lãnh thổ cho Nga, chấp nhận các giới hạn quân sự và từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO.

“Chúng tôi hy vọng sẽ hoàn tất những chi tiết cuối cùng… để soạn thảo một thỏa thuận có lợi cho Ukraine. Không có điều gì được coi là thống nhất cho đến khi hai tổng thống gặp nhau (ý nói ông Trump và ông Zelensky)”, một quan chức Mỹ nói.

Các cố vấn an ninh quốc gia từ nhóm E3 gồm Pháp, Anh và Đức, cùng đại diện Liên minh châu Âu, sẽ tham gia các cuộc họp. Italy cũng sẽ cử một quan chức tới đây, các nguồn tin ngoại giao cho biết.

Hôm 22/11, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu và phương Tây nhận định kế hoạch hòa bình của Mỹ có thể là nền tảng cho đàm phán chấm dứt xung đột. Một nguồn tin trong chính phủ Đức cho biết dự thảo kế hoạch hòa bình của châu Âu, dựa trên đề xuất của Mỹ, cũng đã được gửi tới Ukraine và Washington.

Trước thềm hội đàm, Tổng thống Zelensky cảnh báo Ukraine đối mặt nguy cơ đánh mất tự do nếu chấp nhận đề xuất hiện tại. Trong trường hợp ngược lại, họ có khả năng đánh mất sự ủng hộ từ Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng kế hoạch của Mỹ có thể là một giải pháp cho xung đột, song Moscow nhiều khả năng phản đối các điều khoản yêu cầu lực lượng Nga rút khỏi một số khu vực mà nước này đã kiểm soát.

Sky News dẫn lời người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, Thủ tướng Keir Starmer đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thảo luận về kế hoạch do Washington đề xuất để tìm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine. Hai nhà lãnh đạo đã giao nhiệm vụ cho các nhóm đàm phán tiếp tục thảo luận chi tiết tại Geneva vào ngày 23/11, đồng thời dự kiến sẽ có thêm một cuộc điện đàm vào đúng ngày diễn ra vòng đối thoại này.

Trước khi bước vào cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã trao đổi trước với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để cập nhật tình hình và chuẩn bị lập trường cho vòng tham vấn mới.

Ông Trump: Kế hoạch hòa bình Nga-Ukraine chưa phải đề xuất cuối cùng

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/11 cho biết kế hoạch hòa bình mà chính quyền của ông đưa ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine "không phải là đề xuất cuối cùng".

Trả lời báo chí, ông Trump nêu rõ: "Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải chấm dứt cuộc xung đột”. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng “nếu Tổng thống Ukraine Zelenskyy không đồng ý với kế hoạch hòa bình thì ông ấy có thể tiếp tục chiến đấu đến cùng”.

Đầu tuần này, ông Trump nói rằng ông muốn Tổng thống Zelensky chấp nhận kế hoạch hòa bình trước Lễ Tạ ơn.

Những điểm chính của đề xuất bao gồm việc cho phép Nga kiểm soát nhiều lãnh thổ Ukraine hơn so với thời điểm hiện tại, buộc Ukraine phải hạn chế quy mô quân đội và cam kết sẽ không bao giờ gia nhập NATO.

Các nhà lập pháp Ukraine đã chỉ trích kế hoạch này vì cho rằng họ phải nhượng bộ quá nhiều trước các yêu cầu của Nga, mặc dù chính quyền ông Trump cho biết kế hoạch với 28 điểm, được soạn thảo với sự vấn của cả hai bên trong cuộc xung đột.

“Ukraine giờ đây có thể phải đối mặt với một lựa chọn rất khó khăn, hoặc là mất đi quyền lợi của mình hoặc có nguy cơ mất đi một đối tác chủ chốt, hoặc chấp nhận 28 điều khoản đầy khó khăn, hoặc đối mặt với một mùa đông vô cùng khắc nghiệt”, Tổng thống Zelensky cho biết.

Một số nhà lập pháp Mỹ, trong đó có cả những người thuộc đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump, cũng đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch này.

“Mặc dù có nhiều ý tưởng hay trong kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine, nhưng vẫn có một số khía cạnh rất đáng lo ngại và có thể được cải thiện. Mục tiêu của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào là chấm dứt xung đột một cách danh dự và công bằng và không tạo ra xung đột mới”, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Đảng Cộng hòa lưu ý.

Tuy nhiên, ông bày tỏ tin tưởng Tổng thống Trump sẽ sớm thúc đẩy 2 bên đạt được một thỏa thuận hòa bình, đồng thời đảm bảo Ukraine có khả năng tự vệ trước các cuộc tấn công trong tương lai.