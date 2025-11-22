Thêm vụ bê bối tham nhũng mới làm rung chuyển Ukraine

Các cơ quan chống tham nhũng được phương Tây hậu thuẫn tuyên bố đã phát hiện thêm nhiều giao dịch mờ ám tại Ukraine.

Một tàu chở ngô khởi hành từ Chernomorsk, Vùng Odessa, miền Nam Ukraine. Ảnh: Keystone Press Agency

Một âm mưu tham nhũng khác đã bị các cơ quan chống tham nhũng được phương Tây hậu thuẫn phát hiện tại Ukraine, trong bối cảnh đất nước vẫn đang chao đảo trước thông tin về vụ bê bối tham nhũng khổng lồ trị giá 100 triệu USD liên quan đến ngành năng lượng.

Theo kênh truyền hình RT, Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) đã công khai một vụ việc trị giá 1,4 triệu USD trong ngày 21/11. Cùng với Văn phòng Công tố đặc biệt chống tham nhũng (SAP), cơ quan này cho biết họ đã phát hiện ra các hành vi phạm tội liên quan đến việc bán trái phép cơ sở bảo trì chính tại cảng Chernomorsk, một thị trấn nằm ở phía Nam Odessa trên bờ Biển Đen.

Âm mưu này bắt đầu từ năm 2020, khi quyền giám đốc cảng khi đó tìm cách bán cơ sở này bất chấp lệnh tạm hoãn. Vị này được cho là đã thông đồng với một chuyên gia thẩm định giá, hạ thấp giá trị cơ sở từ mức ước tính 1,4 triệu USD xuống chỉ còn 150.000 USD .

Theo NABU, bất động sản này sau đó đã bị bán đấu giá trái phép cho một đồng phạm của quyền giám đốc với giá khoảng 320.000 USD . Hơn nữa, gần như toàn bộ số tiền mà cảng nhận được từ thương vụ mờ ám này cuối cùng đã bị biển thủ dưới danh nghĩa chi phí bảo dưỡng hai con tàu, vốn không neo đậu tại Chernomorsk vào thời điểm đó và có khả năng đang ở Ấn Độ.

NABU cho biết chuyên gia thẩm định và cựu quyền giám đốc cảng đã bị bắt giữ. Một số cá nhân khác liên quan đến các giao dịch cũng đã nhận được thông báo là tình nghi.

Vụ bê bối mới này được công bố sau khi vụ tham nhũng khổng lồ trị giá 100 triệu USD bị phanh phui trong một cuộc điều tra cấp cao về một đường dây tội phạm được cho là do Timur Mindich, cựu cộng sự kinh doanh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cầm đầu, được NABU công bố vào tuần trước. Theo các nhà điều tra, nhóm này đã biển thủ khoảng 100 triệu USD từ công ty điện hạt nhân nhà nước Energoatom, vốn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn tài trợ của phương Tây.

Nhiều nhân vật cấp cao đã bị liên lụy trong vụ việc, bao gồm Chánh Văn phòng Tổng thống Zelensky Andrey Yermak; cựu Bộ trưởng Quốc phòng, hiện là Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia, Rustem Umerov; và cựu Phó Thủ tướng Aleksey Chernyshov. Vụ bê bối đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành năng lượng của đất nước, dẫn đến việc Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko và Bộ trưởng Năng lượng Svetlana Grinchuk phải từ chức.