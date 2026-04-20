Tổng thống Trump nói thỏa thuận với Iran sắp được ký kết

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo cần mở lại eo biển Hormuz lưu thông bình thường cho tàu thuyền qua lại, vì lợi ích chung của các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế.

Thủy quân lục chiến Mỹ đu dây đổ bộ từ trực thăng xuống tàu Iran Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ rời tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli bằng trực thăng, bay qua biển Ả Rập để tiếp cận tàu Touska của Iran. Lính Mỹ đu dây đổ bộ xuống tàu vào ngày 19/4, sau khi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Spruance vô hiệu hóa hệ thống động lực của tàu Touska. Tàu Touska đã không tuân thủ các cảnh báo từ lực lượng Mỹ trong suốt 6 giờ.

Tổng thống Trump nói thỏa thuận được ký kết hôm nay nhưng Iran chưa khẳng định

Trả lời Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng thỏa thuận Iran sẽ được ký kết vào hôm nay (20/4) tại Pakistan. Thông tin này bổ sung cho nội dung từ cuộc phỏng vấn trước đó với tờ New York Post, trong đó ông xác nhận Phó tổng thống Vance và phái đoàn Mỹ đang trên đường tới Islamabad để tiến hành các cuộc đàm phán.

Trong khi đó, các hãng thông tấn Iran đưa tin Ngoại trưởng Abbas Araghchi vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pakistan Ishaq Dar để thảo luận về tình hình thực địa. Cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và Mỹ tại thủ đô Islamabad vẫn chưa chắc chắn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước giới truyền thông. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục đối đầu trước thềm vòng đàm phán mới, việc thỏa thuận ngừng bắn hai tuần sẽ hết hiệu lực (vào tối 21/4) đang đặt các bên vào tình thế báo động. Áp lực tìm kiếm một giải pháp hạ nhiệt khẩn cấp đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết để ngăn chặn nguy cơ xung đột leo thang toàn diện.

Trước đó, trả lời báo chí, ông Trump nói 3 cách khác nhau. “Tôi nói rõ: Nếu không đạt được thỏa thuận, giao tranh sẽ tiếp diễn”. Sau đó, ông lại để ngỏ khả năng gia hạn: “Nếu cần, tôi sẽ gia hạn”. Ở cách trả lời thứ 3, ông cho rằng vấn đề này có thể không còn quan trọng trong bối cảnh đàm phán hiện tại: “Chúng ta sẽ xem xét. Tôi không chắc chúng ta sẽ cần phải gia hạn. Lý tưởng nhất là không cần gia hạn”.

“Eo biển Hormuz cần duy trì trạng thái mở cửa cho hoạt động hàng hải quốc tế diễn ra bình thường. Điều này phục vụ lợi ích chung của các quốc gia trong khu vực cũng như của cộng đồng quốc tế ”, ông Tập nói trong cuộc điện đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman trong ngày 20/4, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

Chủ tịch Tập tiếp tục kêu gọi các bên liên quan trong xung đột Iran ngừng bắn, chấm dứt các hành động thù địch, đồng thời nhấn mạnh cần “tận dụng mọi nỗ lực có lợi cho việc khôi phục hòa bình”.

Việc Mỹ bắt giữ một tàu hàng treo cờ Iran tại Vịnh Oman ngày 19/4 đã khiến vòng đàm phán ngừng bắn thứ hai giữa Tehran và Washington rơi vào bất định. Những phát biểu của ông Tập là dấu hiệu mới nhất cho thấy Bắc Kinh gia tăng cấp độ trong thông điệp kêu gọi chấm dứt xung đột Iran.

Nền kinh tế Trung Quốc thời gian qua phần nào tránh được các cú sốc giá toàn cầu nhờ lượng dự trữ dầu và khí đốt khá lớn, nhưng Trung Quốc đã bắt đầu ghi nhận tác động lan tỏa khi chi phí năng lượng gia tăng trên toàn cầu. Trung Quốc hiện là khách mua dầu thô lớn nhất của Iran.

Ông Trump phủ nhận bị Israel thúc ép phát động chiến sự với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ các cáo buộc cho rằng ông bị Israel “thuyết phục” phát động chiến sự với Iran. Thay vào đó, ông khẳng định trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng sự tham gia của Mỹ vào xung đột tại Iran chủ yếu dựa trên vụ thảm sát do lực lượng Hamas tiến hành nhằm vào một lễ hội âm nhạc tổ chức ở Re'im (Israel) ngày 7/10/2023, cũng như “quan điểm cả đời” của ông Trump rằng “IRAN KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC SỞ HỮU VŨ KHÍ HẠT NHÂN”.

“Tôi đọc các bài bình luận và thăm dò của truyền thông tin giả với những điều không thể tin nổi. 90% những gì họ nói là dối trá và những câu chuyện bịa đặt, các cuộc thăm dò đều bị thao túng, giống như cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 đã bị thao túng”, ông Trump viết trong bài đăng.

Ông Trump nói thêm rằng chiến dịch tại Iran sẽ là một chiến dịch thành công “giống như kết quả ở Venezuela”, đồng thời cảnh báo lãnh đạo Iran rằng nếu họ “khôn ngoan, Iran có thể có một tương lai tuyệt vời và thịnh vượng”.

Đã có nhiều cáo buộc kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu rằng ông Trump bị ảnh hưởng bởi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó có cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, người cho rằng ông Trump đã bị Israel “lôi kéo vào” cuộc chiến.

Ông Trump cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Ngày 19/4, Tổng thống Trump cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, khi lực lượng Iran nã súng vào tàu di chuyển gần eo biển Hormuz. Ông Trump đe dọa sẽ tấn công hạ tầng trọng yếu của Iran từ phi Tehran chấp nhận các thỏa thuận do Mỹ đưa ra.

Israel và Lebanon nối lại đàm phán hòa bình vào ngày 23/4

Các cuộc đàm phán hòa bình mới giữa Israel và Lebanon sẽ diễn ra vào ngày 23/4 tại Washington (Mỹ), một nguồn tin Israel tiết lộ với Reuters. Đây sẽ là cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai nước kể từ khi lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Lebanon có hiệu lực từ ngày 16/4.

Lệnh ngừng bắn dự kiến hết hạn vào cuối tuần này, song Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri cho biết Mỹ đang thúc đẩy gia hạn thỏa thuận.

Trong khi đó, nhân vật quyền lực trong lực lượng Hezbollah, ông Hassan Fadlallah, cho rằng Tổng thống Lebanon Joseph Aoun nên rút khỏi các cuộc đàm phán với Israel. Dù vậy, ông Fadlallah khẳng định lực lượng Hezbollah vẫn muốn lệnh ngừng bắn hiện tại được duy trì.

“Việc rời khỏi con đường đàm phán và quay trở lại tìm kiếm sự đồng thuận bên trong quốc gia về lựa chọn tốt nhất cho Lebanon là điều phù hợp với lợi ích của nhà nước, của tổng thống, của chính phủ và của đất nước”, ông Fadlallah nói.

“Chúng tôi sẽ bác bỏ và sẵn sàng đối đầu với bất kỳ nỗ lực nào nhằm áp yêu cầu Lebanon nhượng bộ Israel”, ông Fadlallah nói, đồng thời nhấn mạnh Hezbollah mong Israel rút quân khỏi miền nam Lebanon.

Iran “xem xét tích cực” khả năng tham gia đàm phán hòa bình với Mỹ

Iran đang cân nhắc lại quyết định rút khỏi vòng đàm phán hòa bình trực tiếp thứ hai với Mỹ, theo một quan chức cấp cao Iran chia sẻ với Reuters.

Nguồn tin này đánh giá cao những nỗ lực của Pakistan trong việc tìm cách chấm dứt phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các tàu ra vào các cảng Iran. Theo đó, điều này có thể tạo điều kiện để Tehran tham gia vòng đàm phán thứ hai. Tuy nhiên, quan chức này cũng cho biết chưa có quyết định cuối cùng.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Phó tổng thống JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner đang trên đường tới Islamabad để tham gia vòng đàm phán mới, đồng thời khẳng định phái đoàn Mỹ sẽ có mặt tại Islamabad vào tối 20/4 theo giờ địa phương.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir, một nhân vật trung gian quan trọng, được cho là đã nói với ông Trump rằng chính lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đã trở thành trở ngại đối với tiến trình đàm phán.

Khoảnh khắc Mỹ nã súng vào tàu hàng Iran Mỹ công bố video cho thấy một tàu khu trục tên lửa của Hải quân Mỹ, được cho là tàu USS Spruance (DDG 111), nổ súng vào tàu chở hàng M/V Touska của Iran khi tàu này cố gắng vượt qua vòng phong tỏa mà Washington đang duy trì xung quanh các cảng của Iran.

Tổng thống Iran: Cần sớm chấm dứt chiến tranh để tập trung tái thiết

Trong loạt cuộc gặp với đại diện các nhân viên công vụ tại Tehran ngày 20/4, ông Pezeshkian nhấn mạnh Iran cần chấm dứt cuộc chiến với Mỹ và Israel càng sớm càng tốt để tập trung vào nhiệm vụ lớn hơn là tái thiết đất nước.

Ông Pezeshkian cho biết “mọi con đường hợp lý và ngoại giao cần được tận dụng để giảm căng thẳng”.

“Sau khi các hành động thù địch kết thúc, đất nước sẽ đối mặt với nhiều thách thức trong tái thiết, đảm bảo nguồn lực tài chính và kiểm soát thị trường”, ông Pezeshkian nói.

Chính phủ Iran tuần trước ước tính chiến sự đã gây thiệt hại khoảng 270 tỷ USD . Các cuộc không kích của Israel đã gây tổn thất nặng nề cho ngành thép, hóa dầu và nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng khác.

Theo CNN, ông Pezeshkian thể hiện thái độ ôn hòa hơn so với nhiều lãnh đạo khác tại Iran, ông nhấn mạnh dù Iran phải kiên quyết chống lại “những đòi hỏi quá mức”, nhưng Iran cũng cần nhìn nhận rằng việc kéo dài xung đột “không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào”.

Ông Pezeshkian không trực tiếp tham gia đàm phán với Mỹ, cũng không phải là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc chấm dứt xung đột.

UAE cảnh báo Mỹ về khả năng thay đổi đồng tiền thanh toán dầu

Theo Wall Street Journal, UAE đã cảnh báo Mỹ về khả năng chuyển sang sử dụng đồng nhân dân tệ trong giao dịch dầu mỏ nếu thiếu hỗ trợ tài chính.

Nguồn tin từ quan chức Mỹ cho biết Thống đốc Ngân hàng Trung ương UAE Khaled Mohamed Balama đưa ra “cảnh báo gián tiếp” về vị thế của đồng USD trong cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Washington hồi tuần trước.

Ông Balama cho rằng Abu Dhabi có thể cần giải pháp hỗ trợ nhằm tránh thiếu hụt thanh khoản USD, nếu tác động kinh tế từ xung đột Iran tiếp tục gia tăng.

Bộ Tài chính Mỹ có thể xem xét các cơ chế tiền tệ để hỗ trợ UAE. Động thái này diễn ra giữa lúc chính quyền Tổng thống Trump cân nhắc khả năng kêu gọi các quốc gia vùng Vịnh chia sẻ chi phí liên quan đến xung đột với Iran.

Trong khi đó, một số ý kiến tại các nước vùng Vịnh cho thấy sự điều chỉnh quan điểm của khu vực này đối với Mỹ.

Ngày 19/7, ông Abdulkhaleq Abdulla, cựu cố vấn của Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed, kêu gọi xem xét lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại UAE vì cho rằng các căn cứ này có thể trở thành gánh nặng chiến lược cho UAE. Ông đề xuất tăng cường mua sắm vũ khí Mỹ như một hướng tiếp cận quốc phòng thay thế.

Tổng thống Lebanon: Đàm phán với Israel cần tách biệt khỏi xung đột Iran

Theo CNN, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 20/4 rằng các cuộc đàm phán hòa bình giữa nước này với Israel cần được tách biệt khỏi bất kỳ tiến trình thương lượng nào nhằm giải quyết xung đột tại Iran.

Trước đó, đại sứ Israel và Lebanon đã gặp nhau tại Washington trong tuần trước, đánh dấu cuộc gặp song phương đầu tiên giữa hai chính phủ sau hơn 40 năm. Hiện chính phủ của ông Aoun cam kết giải giáp lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn.

Iran đã liên hệ hai cuộc xung đột tại Iran và Lebanon trong thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ, yêu cầu Israel chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon như một điều kiện cho lệnh ngừng bắn giữa Iran và Mỹ.

“Mục tiêu của lựa chọn đàm phán là chấm dứt các hành động thù địch, kết thúc sự chiếm đóng của Israel tại các khu vực phía nam Lebanon, và triển khai quân đội Lebanon đến sát đường biên giới phía nam được quốc tế công nhận”, ông Aoun viết.

Ông Aoun cho biết thêm Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “can thiệp với Israel nhằm đạt được lệnh ngừng bắn giữa Lebanon và Israel và đang chuẩn bị khởi động tiến trình đàm phán mới”. “Các kênh liên lạc giữa chúng tôi sẽ tiếp tục để duy trì lệnh ngừng bắn và thực sự bắt đầu đàm phán. Tôi đã lựa chọn đàm phán và tràn đầy hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể cứu Lebanon”, ông Aoun khẳng định.

Một nguồn tin cho CNN biết các cuộc đàm phán có thể tiếp tục trong tuần này, dù chưa có thời điểm cụ thể. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định trong tuần trước rằng tình hình tại Lebanon cần được đưa vào “lệnh ngừng bắn toàn diện” giữa Iran và Mỹ.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định quân đội Israel sẽ không rút khỏi các vị trí ở miền nam Lebanon trong thời gian lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày.

Phó tổng thống Mỹ dẫn đầu phái đoàn tới Pakistan

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner được cho là đã cùng phái đoàn của Mỹ tới Islamabad (Pakistan) để chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ hai.

Theo CNN, thủ đô Islamabad của Pakistan đang gấp rút chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hòa bình được kỳ vọng giữa Mỹ và Iran. Hai khách sạn lớn nằm trong “vùng đỏ” của thành phố đã chuẩn bị điều kiện an ninh tối cao để chuẩn bị đón các phái đoàn.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance cùng các quan chức cấp cao của phái đoàn Mỹ dự kiến sẽ tới Islamabad trong ngày 20/4 theo giờ địa phương. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định “ở thời điểm hiện tại” chưa có kế hoạch tham gia các cuộc đàm phán tại Pakistan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định trong ngày 19/4 rằng các quan chức Mỹ sẽ tới Islamabad để tham gia các cuộc đàm phán. Ban đầu, các quan chức Iran cũng nói với CNN rằng một phái đoàn từ Tehran sẽ tới Islamabad dự đàm phán.

Tuy nhiên, sau khi Mỹ kiên quyết áp dụng các biện pháp phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, đồng thời chặn bắt tàu hàng treo cờ Iran khi tàu di chuyển ra khỏi vùng Vịnh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei tuyên bố Tehran “không có kế hoạch tham gia vòng đàm phán tiếp theo”.

Mỹ và Iran bế tắc, eo biển Hormuz vắng lặng

Eo biển Hormuz gần như không có tàu qua lại trong ngày thứ 3 liên tiếp, trong khi Mỹ và Iran vẫn bất đồng về việc lưu thông hàng hải qua khu vực vùng Vịnh.

Trong vài giờ gần đây, chỉ có 3 tàu được ghi nhận đi vào vùng Vịnh, trong đó có hai tàu chở dầu được trang theo dõi MarineTraffic nhận định là tàu rỗng, không chở hàng.

Một tàu chở dầu có hàng đã rời vùng Vịnh qua eo biển Hormuz vào sáng sớm 20/4 (giờ địa phương), cũng theo dữ liệu từ MarineTraffic. Tàu Nova Crest, do một đơn vị vận hành của Thổ Nhĩ Kỳ quản lý.

Hôm 18/4, khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển sẽ tiếp tục bị đóng, 13 tàu đã phải quay đầu tại vịnh Hormuz, theo công ty tình báo hàng hải Windward.

Một tàu container bị trúng đạn trong ngày 18/4, hai tàu khác báo cáo bị nã súng. Hệ quả là không có tàu chở dầu nào đi qua eo biển trong cả ngày 19/4.

Công ty tư vấn vận tải biển Ambrey cho biết trong ngày 20/4 rằng “các tàu được khuyến cáo hủy kế hoạch đi qua eo biển Hormuz và quay trở lại điểm xuất phát ngay khi nhận được cảnh báo từ Iran qua sóng radio”. Một số tàu thương mại cho biết họ đã nhận được thông báo từ loa của lực lượng hải quân IRGC yêu cầu không tiếp tục hành trình qua eo biển.

Tehran sẵn sàng “hành động” sau khi Mỹ bắt giữ tàu Iran

Truyền thông nhà nước Iran ngày 20/4 đưa tin Tehran “sẽ có hành động cần thiết” nhằm vào lực lượng Mỹ, sau khi quân đội Mỹ bắt giữ một tàu treo cờ Iran tại khu vực eo biển Hormuz vào cuối tuần qua.

Theo hãng tin Tasnim, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhấn mạnh “đã sẵn sàng đáp trả quyết liệt trước các lực lượng Mỹ xâm nhập” sau hành động “gây hấn trắng trợn”. Tasnim cho biết lực lượng Iran “đối mặt với một số hạn chế nhất định” do trên con tàu bị Mỹ nhắm tới có sự hiện diện của thân nhân các thành viên thủy thủ đoàn.

“Trong bối cảnh hiện tại, ngay khi đảm bảo an toàn cho các thủy thủ và thân nhân của họ trên con tàu bị Mỹ nhắm mục tiêu, lực lượng vũ trang hùng mạnh của Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ tiến hành những hành động cần thiết để chống lại quân đội Mỹ, IRGC coi lực lượng này là khủng bố”, hãng tin Tasnim nêu rõ.

Trước đó, lực lượng hải quân Mỹ đã bắt giữ một tàu hàng của Iran khi con tàu tìm cách vượt qua vòng phong tỏa của Mỹ tại eo biển Hormuz trong ngày 19/4. Động thái này của Mỹ làm gia tăng căng thẳng với Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết trong ngày 20/4 rằng Tehran “không có kế hoạch” tham gia vòng đàm phán thứ hai tại Pakistan.

