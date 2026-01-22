Tổng thống Trump chủ trì lễ ký lập 'Hội đồng Hòa bình'

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trì lễ ký kết thành lập “Hội đồng Hòa bình” của ông với sự tham gia của hàng chục nguyên thủ và lãnh đạo thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 21/1/2026. Ảnh: THX

Theo Kênh TVP World của Ba Lan ngày 22/1, buổi lễ diễn ra bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thuỵ Sĩ), với khoảng 35 nhà lãnh đạo đã chấp nhận lời mời tham gia. Có một số quốc gia đáng chú ý đã từ chối tham gia.

Một số nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, không thể ký nếu chưa có sự phê chuẩn trước của chính phủ.

Những nước khác từ chối tham gia, viện dẫn lo ngại về thành phần cũng như phạm vi hoạt động của tổ chức này.

Vậy “Hội đồng Hòa bình” là gì?

Ban đầu được đề xuất như một cơ quan giám sát cho công cuộc tái thiết và phát triển Gaza sau xung đột Israel-Hamas, Hội đồng Hòa bình đã dần biến đổi thành một đối thủ tiềm tàng, thậm chí có thể là sự thay thế cho Liên hợp quốc.

Tổng thống Trump đã gửi thư mời tham gia Hội đồng Hòa bình tới 60 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ, trong đó có cả Giáo hoàng.

Những lãnh đạo khác được mời còn có Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Trong phát biểu hôm 21/1 tại Davos, Tổng thống Trump nói: “Chúng tôi có rất nhiều người tuyệt vời muốn tham gia. Đây sẽ là hội đồng danh giá nhất từng được thành lập”

Bảo vệ lựa chọn thành viên của mình, Tổng thống Trump cho biết ông muốn có “mọi người” đang nắm quyền lực trên thế giới.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Tôi có một số nhân vật gây tranh cãi. Nhưng đây là những người làm được việc. Đây là những người có ảnh hưởng rất lớn”.

Một tổ chức gây tranh cãi

Trong số các đồng minh truyền thống không tham gia ký kết có Pháp. Paris cho biết dù ủng hộ kế hoạch hòa bình cho Gaza, nhưng Pháp không thoải mái trước khả năng Hội đồng Hòa bình lấn át vai trò của Liên hợp quốc.

Đáp lại, vào hôm 20/1, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế 200% đối với rượu vang Pháp nếu Paris không tham gia sáng kiến này.

Anh cho biết đã từ chối ký, với lý do lo ngại về khả năng Liên bang Nga tham gia. Thụy Điển và Na Uy cũng từ chối tham gia, cùng với Slovenia.

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu, Canada và Ukraine vẫn chưa phản hồi lời mời còn Trung Quốc nói rằng khả năng ký là “rất thấp”.

Một trong những điểm gây tranh cãi lớn nhất xoay quanh Hội đồng Hoà bình là các thông tin cho rằng các nước thành viên có thể “mua” ghế thường trực với giá 1 tỷ USD .

Tư cách thành viên không thường trực kéo dài ba năm, trong khi Chủ tịch Hội đồng Hoà bình chính là Tổng thống Trump, người đồng thời nắm quyền phủ quyết duy nhất lại không bị giới hạn nhiệm kỳ.