Tổng thống Trump bị suy tĩnh mạch

Nhà Trắng ngày 17/7 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được chẩn đoán mắc một bệnh lý tĩnh mạch phổ biến và lành tính, sau khi xuất hiện nhiều đồn đoán về tình trạng tay bị bầm tím và chân sưng của ông.

Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết ông Trump, 79 tuổi - người đã trở thành tổng thống cao tuổi nhất lịch sử Mỹ khi nhậm chức hồi tháng Một bị “suy tĩnh mạch mạn tính."

Bà Leavitt nói thêm vết đổi màu dễ thấy trên bàn tay phải của ông là do “kích ứng mô vì thường xuyên bắt tay” và do sử dụng aspirin trong điều trị tim mạch tiêu chuẩn.

Nhà Trắng cũng công bố bức thư từ bác sỹ riêng của tổng thống, ông Sean Barbabella, khẳng định ông Trump “vẫn hoàn toàn khỏe mạnh."

Theo bà Leavitt, ông Trump “gần đây nhận thấy chân dưới hơi sưng nhẹ,” nên đã được các bác sỹ Nhà Trắng kiểm tra “với sự thận trọng tối đa.”

Siêu âm cho thấy ông bị “suy tĩnh mạch mạn tính - một bệnh lành tính và phổ biến, đặc biệt ở người trên 70 tuổi,” bà Leavitt cho biết. Bệnh này liên quan đến việc các tĩnh mạch ở chân bị tổn thương, khiến máu không lưu thông hiệu quả.

Bà nói thêm ông Trump yêu cầu công bố thông tin trên “nhằm đảm bảo tính minh bạch."

Bác sỹ nội khoa Matt Heinz từ Tucson, bang Arizona, nói với hãng AFP rằng suy tĩnh mạch mạn tính là “tình trạng khá phổ biến,” nhất là ở người lớn tuổi, do các van tĩnh mạch hoạt động kém hiệu quả.

Ông nói: “Nguyên nhân là tuổi tác, trọng lực, và béo phì cũng là yếu tố làm tăng nguy cơ. Tuy nhiên, tôi được biết tổng thống đang giảm cân, nên điều này có thể giúp cải thiện."

Nhà Trắng khẳng định tình trạng trên không đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của ông Trump, đồng thời nhấn mạnh “không có dấu hiệu huyết khối tĩnh mạch sâu hay bệnh động mạch.”

Bà Leavitt nói thêm: “Tổng thống có cấu trúc và chức năng tim bình thường, không có dấu hiệu suy tim, suy thận hay bệnh toàn thân."

Với tình trạng bệnh của ông Trump, bác sỹ Heinz cho rằng tình trạng bệnh nhiều khả năng sẽ được điều trị bằng vớ y khoa, vận động thể chất và có thể giảm cân, chứ chưa cần can thiệp xâm lấn như đặt van nhân tạo.

Ông lưu ý: “Việc sưng có thể là dấu hiệu của các bệnh lý nghiêm trọng hơn như bệnh tim, nhưng tôi không có thông tin cụ thể để xác nhận điều đó”.

