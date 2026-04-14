Tổng thống Trump bị chỉ trích dữ dội

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với sự phản ứng dữ dội từ các lãnh đạo giáo hội và giới bảo thủ sau những động thái gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Làn sóng phản đối không chỉ dừng lại ở các lãnh đạo giáo hội mà còn lan rộng sang các nhân vật có tầm ảnh hưởng thuộc phe bảo thủ. Ảnh: Reuters.

Ông Trump đã chia sẻ một bức ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, mô tả bản thân trong hình tượng cứu thế giống Chúa Giêsu. Hình ảnh này bị chỉ trích là mang tính báng bổ, khiến ông phải xóa bài đăng trên Truth Social ngay sau đó.

Hình ảnh này, được chia sẻ trên nền tảng Truth Social của ông Trump vào Chủ nhật và bị xóa vào thứ Hai, cho thấy ông mặc một chiếc áo choàng trắng đang đặt tay lên đầu một người đàn ông trong một khung cảnh giống như một buổi chữa lành.

Bức ảnh được đăng tải sau một thông điệp riêng biệt, trong đó ông Trump chỉ trích Giáo hoàng, cáo buộc ngài là "yếu kém trong việc chống tội phạm" và "tồi tệ đối với chính sách đối ngoại".

Sau khi vấp phải phản ứng từ dư luận, ông Trump đã đưa ra lời giải thích với giới phóng viên rằng mình chỉ đăng tải hình ảnh với tư cách một bác sĩ hoặc nhân viên Hội Chữ thập đỏ. Ông đồng thời cáo buộc truyền thông ("tin giả") đã cố tình bóp méo và thêu dệt nên các diễn dịch khác.

"Nó liên quan đến Hội Chữ thập đỏ, như một nhân viên Hội Chữ thập đỏ mà chúng tôi ủng hộ. Chỉ có tin giả mới có thể nghĩ ra được điều đó", ông nói.

Ông Trump tái khẳng định quan điểm không chấp nhận việc một Giáo hoàng đưa ra những lời chỉ trích nhắm vào Tổng thống Mỹ.

Giáo hoàng Leo XIV đến Phủ Tổng thống tại Algiers, Algeria, vào thứ Hai, trong chuyến công du tới bốn quốc gia Châu Phi. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trên chuyến bay tới Algiers để bắt đầu chuyến công du 11 ngày qua 4 quốc gia Châu Phi, vị Giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ đã làm rõ lập trường của mình: "Tôi không muốn tham gia vào một cuộc tranh luận với ông ấy. Tôi sẽ tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ chống lại chiến tranh, tìm cách thúc đẩy hòa bình, thúc đẩy đối thoại và các mối quan hệ đa phương giữa các quốc gia để tìm kiếm các giải pháp công bằng cho các vấn đề".

Ngài nhấn mạnh rằng thế giới đang có quá nhiều người vô tội phải nằm xuống và cần có người đứng lên để chỉ ra một con đường tốt đẹp hơn thay vì xung đột vũ trang.

Trên bình diện quốc tế, những phát ngôn của ông Trump cũng vấp phải sự lên án mạnh mẽ. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho rằng cuộc tấn công của Tổng thống Mỹ nhắm vào Giáo hoàng Leo là "không thể chấp nhận được".

“Tôi thấy những lời lẽ của Tổng thống Trump đối với Đức Thánh Cha là không thể chấp nhận được. Giáo hoàng là người đứng đầu Giáo hội Công giáo, và việc ngài kêu gọi hòa bình cũng như lên án mọi hình thức chiến tranh là điều đúng đắn và bình thường”, bà khẳng định trong một tuyên bố.