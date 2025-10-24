Tổng thống Putin phản ứng mạnh mẽ trước quyết định trừng phạt của Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào hai tập đoàn dầu khí lớn nhất nước này là hành động thiếu thân thiện, nhưng sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo chung ở Alaska ngày 15/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lệnh trừng phạt lên Rosneft và Lukoil, hai doanh nghiệp chiếm hơn 5% sản lượng dầu toàn cầu, nhằm gia tăng áp lực buộc Nga chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Đây được xem là bước ngoặt trong lập trường của Tổng thống Trump, người chỉ một tuần trước còn hé lộ kế hoạch gặp ông Putin tại Budapest để xúc tiến đàm phán hòa bình cho cuộc chiến Nga - Ukraine.

Theo Reuters, ngay sau khi Mỹ công bố lệnh trừng phạt, các công ty dầu khí quốc doanh Trung Quốc được cho là đã tạm ngừng mua dầu Nga trong ngắn hạn. Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ, khách hàng lớn nhất của dầu Nga vận chuyển bằng đường biển, cũng đang chuẩn bị cắt giảm nhập khẩu.

Dù tác động tài chính tức thì còn hạn chế do phần lớn ngân sách Nga đến từ đánh thuế sản lượng thay vì xuất khẩu, nhưng giới quan sát nhận định đây là đòn đánh mạnh vào nguồn thu của Moskva. Giá dầu thế giới đã tăng 5% ngay sau thông báo của Mỹ.

Tổng thống Putin chỉ trích biện pháp trừng phạt của Mỹ là hành động thiếu thân thiện, đồng thời xem đây là một nỗ lực nhằm gây sức ép buộc Nga thay đổi lập trường. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng những sức ép từ bên ngoài sẽ không làm Moskva thay đổi quan điểm và cảnh báo việc cắt giảm mạnh nguồn cung dầu có thể đẩy giá tăng cao, gây bất lợi cho các nước tiêu thụ lớn như Mỹ.

Phản hồi trước phát biểu của ông Putin, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ kiểm chứng mức độ ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt sau 6 tháng. Đồng thời, ông cũng thông báo hủy cuộc gặp dự kiến với nhà lãnh đạo Nga, viện dẫn cảm giác không đúng thời điểm và bày tỏ thất vọng vì các cuộc trao đổi trước đó không mang lại kết quả. Trước đó, hai bên từng gặp nhau tại Alaska hồi tháng 8.

Vừa qua, Liên minh châu Âu (EU) thông qua gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga, bao gồm cấm nhập khẩu khí đốt hóa lỏng (LNG). LNG hiện là nguồn năng lượng lớn nhất Nga còn xuất khẩu vào EU, với giá trị hơn 11 tỷ euro trong tám tháng đầu năm.

Phát biểu tại Brussels, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh các lệnh trừng phạt mới và kêu gọi phương Tây tăng cường sức ép để buộc Moskva đồng ý ngừng bắn.

Tuy nhiên, Nga vẫn kiên định với các điều kiện kết thúc chiến sự mà nhiều quốc gia phương Tây đánh giá là không thể chấp nhận. Đồng thời, Moskva cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh mẽ nếu phương Tây tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine.